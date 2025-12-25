Στην Μπολόνια με τους Αγγελόπουλους και τη κυρία Γουόκαπ ο Ολυμπιακός (pics)

Η έννοια της ενότητας δεν μπαίνει ποτέ σε παύση στον Ολυμπιακό, ούτε καν μέσα στις γιορτές. Η αποστολή των «ερυθρόλευκων» έφτασε στην Μπολόνια για τη δύσκολη εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι στη Βίρτους, έχοντας στο πλευρό της ανθρώπους που αποδεικνύουν έμπρακτα τι σημαίνει στήριξη σε αυτόν τον σύλλογο.



Οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος ακολούθησαν την ομάδα στην Ιταλία, επιλέγοντας να είναι παρόντες σε ακόμη ένα σημαντικό ευρωπαϊκό ραντεβού. Η παρουσία τους δεν περνά απαρατήρητη, καθώς λειτουργεί ως ξεκάθαρο μήνυμα εμπιστοσύνης προς παίκτες και τεχνικό επιτελείο, σε μια απαιτητική περίοδο της σεζόν. Η 18η αγωνιστική της Euroleague βρίσκει τον Ολυμπιακό σε ένα κατάμεστο γήπεδο, με τη Βίρτους να έχει ανακοινώσει sold out και την ατμόσφαιρα να προμηνύεται έντονη.

Ξεχωριστό τόνο στο ταξίδι έδωσε και η παρουσία της συντρόφου του Τόμας Γουόκαπ, δείχνοντας ότι η υποστήριξη δεν περιορίζεται μόνο σε διοικητικό επίπεδο. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού βρίσκονται στη Μπολόνια, καθώς και την περσινή σεζόν είχαν δώσει το «παρών» σε ένα νικηφόρο βράδυ.