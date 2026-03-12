Κίνηση: Στο «κόκκινο» οι δρόμοι της Αθήνας - Χάος στην Αττική Οδό

Ιδιαίτερα αυξημένη καταγράφεται η κυκλοφορία στους δρόμους της πρωτεύουσας από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 12 Μαρτίου, δημιουργώντας ακόμη ένα δύσκολο ξεκίνημα για τους οδηγούς που κινούνται στην Αθήνα.

Σε αρκετούς βασικούς οδικούς άξονες σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα όσοι χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους να χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή.

Η πιο δύσκολη εικόνα παρατηρείται στη λεωφόρο Κηφισού, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Μεγάλη επιβάρυνση εντοπίζεται κυρίως στο τμήμα από τη Νέα Φιλαδέλφεια έως το Περιστέρι. Την ίδια ώρα, στο κομμάτι από το Χαϊδάρι μέχρι τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, τα οχήματα που κινούνται στο ρεύμα προς Κόρινθο προχωρούν με πολύ χαμηλές ταχύτητες λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας.

Προβλήματα και σε άλλες βασικές λεωφόρους

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Κηφισίας, όπου σε αρκετά σημεία παρατηρούνται καθυστερήσεις.

Παράλληλα, δυσκολίες στην κυκλοφορία καταγράφονται και στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως στο ύψος του Χολαργού. Την ίδια στιγμή, η κίνηση αυξάνεται σταδιακά τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στον Πειραιά.

Σημαντική συμφόρηση παρατηρείται επίσης στις λεωφόρους Ελευθερίου Βενιζέλου και Καρέα, όπου τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, ενώ επιβαρυμένη είναι και η κατάσταση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά λόγω αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου.

Σημαντική επιβάρυνση καταγράφεται από τη γέφυρα Αχαρνών και προς τα κάτω, ενώ δύσκολη είναι η κατάσταση και στη λεωφόρο Κατεχάκη, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με καθυστερήσεις.

Παράλληλα, χαμηλές ταχύτητες παρατηρούνται για όσους κινούνται από την Ηλιούπολη προς τον Βύρωνα, αλλά και από την Καισαριανή προς τον Βύρωνα.

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στην παραλιακή λεωφόρο, όπου τα οχήματα κινούνται πιο αργά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προς την περιοχή του Φλοίσβου.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σημαντικά προβλήματα εντοπίζονται και στην Αττική Οδό.

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο καταγράφονται:

καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας

καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην έξοδο προς Λαμία

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα παρατηρούνται:

καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στην έξοδο προς Λαμία

καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας.