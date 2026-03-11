Κλειστό το κέντρο λόγω πορείας - Ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»

Σε εξέλιξη βρίσκεται συγκέντρωση που διοργανώνει το ΚΚΕ στην πλατεία Συντάγματος, σε ένδειξη αλληλεγγύης στην Κούβα. Η βασιλίσσης Αμαλίας στο Σύνταγμα είναι κλειστή και στους δρόμους πέριξ του κέντρου της Αθήνας η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Σημειωτόν πηγαίνει η κυκλοφορία στην Αρδηττού και στην Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα, στο ρεύμα της Βασιλίσσης Σοφίας με κατεύθυνση προς το Σύνταγμα, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αλεξάνδρας στο ρεύμα προς την Κηφισίας.

Οι διαδηλωτές είναι συγκεντρωμένοι στο Σύνταγμα, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του κόμματος «ενάντια στις κυρώσεις και τον οικονομικό αποκλεισμό που επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο νησί». Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του Δημήτρη Κουτσούμπα, θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς την πρεσβεία των ΗΠΑ στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας.