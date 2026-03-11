Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο μετά τη συγκέντρωση του ΚΚΕ

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας καθώς ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση αλληλεγγύης προς την Κούβα, που διοργάνωσε το ΚΚΕ.

Αρχικά οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Συντάγματος όπου πραγματοποίησε ομιλία ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ στη συνέχεια οι συγκεντρωμένοι έκαναν πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας.

Γιατί διαδήλωσαν

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν αργά το απόγευμα της Τετάρτης 11/03 στο Σύνταγμα, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του κόμματος «ενάντια στις κυρώσεις και τον οικονομικό αποκλεισμό που επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο νησί». Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του Δημήτρη Κουτσούμπα, ακολούθησε πορεία διαμαρτυρίας προς την πρεσβεία των ΗΠΑ στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας.

