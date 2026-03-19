Πορεία φοιτητικών συλλόγων στο κέντρο της Αθήνας με «φόντο» τη Μέση Ανατολή

Με συνθήματα όπως, έξω η χώρα από το ΝΑΤΟ και να κλείσουν οι βάσεις, οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο της πόλης.

Όταν έφτασαν στο Σύνταγμα, οι φοιτητές έγραψαν συνθήματα στην Λεωφόρο Αμαλίας και μετά από λίγη ώρα αποχώρησαν.

Σε ανακοίνωσή τους οι Φοιτητικοί Σύλλογοι αναφέρουν ότι, «χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες σε όλη την Ελλάδα παρακολουθούμε με κομμένη την ανάσα τις εικόνες φρίκης από το μακελειό που εξελίσσεται μετά την ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν. Και συμπληρώνουν στην ανακοίνωση τους <Αρνούμαστε να συνηθίσουμε στη φρίκη, να γίνουμε "συνένοχοι στο φόνο>.

Οι φοιτητές ανανεώνουν το ραντεβού τους για την ερχόμενη Παρασκευή 27 Μαρτίου στις 6:30, στο μεγάλο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στο Σύνταγμα.

