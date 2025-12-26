Ώρα και κανάλι μετάδοσης του Βίρτους Μπολόνια - Ολυμπιακός για την Euroleague

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Βίρτους Μπολόνια για την 18η αγωνιστική της Euroleague, θέλοντας να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Το παιχνίδι στην Ιταλία αποτελεί σημαντικό τεστ απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο και θα μεταδοθεί ζωντανά στις 21:30 από το Nova Sports Prime.

Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης το Παρτίζαν - Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 19:00 από το Nova Sports Start και το Μονακό - Ρεάλ Μαδρίτης στις 20:30 από το Nova Sports 4.