Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς έγινε ο γηραιότερος προπονητής στην ιστορία της Euroleague

Η Μπάγερν Μονάχου δεν τα πήγαινε καθόλου καλά με τον Γκόρντον Χέρμπερτ στον πάγκο, ο οποίος την οδηγούσε στον πάτο της Euroleague, και μετά την απομάκρυνσή του αποφάσισε να προσλάβει έναν από τους ιστορικότερους ευρωπαίους προπονητές.

Μιλάμε για τον Σβέτισλαβ Πέσιτς, ο οποίος επιστρέφει και πάλι σε σύλλογο, καθώς μέχρι πρότινος ήταν στον πάγκο της εθνικής Σερβίας. Ο Πέσιτς στο ντεμπούτο του στον πάγκο των Βαυαρών γνώρισε την ήττα από την πανίσχυρη Χαποέλ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, με τον Σέρβο όμως να μην περνάει απαρατήρητος καθώς έγινε ο γηραιότερος προπονητής στην ιστορία της Euroleague.

Την Τρίτη (22/12), όταν και πραγματοποιήθηκε το παιχνίδι, ο Πέσιτς ήταν 76 ετών και 25 ημερών. Ξεπέρασε τον Άιτο Ρενέσες, που κατείχε το ρεκόρ μέχρι το 2021, όσο δηλαδή κοούτσαρε για λογαριασμό μιας άλλης γερμανικής ομάδας, της Άλμπα Βερολίνου. Ο Ισπανός, όσο οδηγούσε την ομάδα της Γερμανίας, διένυε το 74ο έτος της ζωής του και ο Σβέτισλαβ Πέσιτς, στην SAP Garden, τον... ξεπέρασε.