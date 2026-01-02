Ώρα και κανάλι του Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός για την Euroleague

Όλα τα μάτια της Ευρώπης, στραμμένα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Εκεί, όπου έχουμε το πρώτο μεγάλο ντέρμπι αιωνίων της σεζόν στην EuroLeague. Το παιχνίδι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό!

Η αναμέτρηση στο «T-Center», είναι προγραμματισμένη για τις 21:15, και θα έχει απευθείας μετάδοση από το κανάλι της Novasports Prime.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας

19:00, Αναντολού Εφές - Ερυθρός Αστέρας, NovaSports 5

NovaSports 5 21:00, Μπασκόνια - Φενέρμπαχτσε, Novasports 3

Novasports 3 21:15, Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός, Novasports Prime

Novasports Prime 21:30, Βίρτους Μπολόνια - Μιλάνο, Novasports Start

Start 21:45, Ρεάλ Μαδρίτης - Dubai BC, Novasports 6

Novasports 6 22:00, Μπάγερν Μονάχου - Μακάμπι Τελ Αβίβ, Novasports 5

