Η ώρα και το κανάλι του ΑΕΚ - Άρης και τα παιχνίδια της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL

Η τελευταία πράξη πριν από το 2025 είναι προ των πυλών για το πρωτάθλημα της Stoiximan GBL. Το κυρίως μενού της ημέρας περιλαμβάνει 3 παιχνίδια, όπου το καθένα έχει τη δική του σημασία και βαρύτητα.

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη, στο πιο σημαντικό παιχνίδι της ημέρας, το οποίο κάνει τζάμπολ στις 16:00 και μεταδίδεται τηλεοπτικά από το ΕΡΤ 2 Σπορ.

Την ίδια ώρα ο Κολοσσός Ρόδου αντιμετωπίζει τη Μύκονο, στο κλειστό της Καλλιθέας, σε ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί από το ΕΡΤSports1.

Η ημέρα ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση ανάμεσα σε Ηρακλή και Πανιώνιο, η οποία κάνει τζάμπολ στις 18:15 και θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Δείτε εδώ το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας.