Γκρίζλις - Μπακς 125-104: Συνεχίζει να προβληματίζει το Μιλγουόκι χωρίς τον Αντετοκούνμπο (vid)

Η αστάθεια συνεχίζει να αποτελεί το σήμα κατατεθέν των φετινών Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι μοιάζουν ανίκανοι να χτίσουν το οποιοδήποτε νικηφόρο σερί. Λίγα εικοσιτετράωρα μετά την πειστική εμφάνιση στην Ιντιάνα, τα «Ελάφια» επέστρεψαν στις προβληματικές εμφανίσεις, γνωρίζοντας την ήττα με 125-104 από τους Μέμφις Γκρίζλις. Η απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο αποδείχθηκε για άλλη μια φορά κομβική, αφήνοντας την ομάδα του Ντοκ Ρίβερς εκτεθειμένη στις ορέξεις των γηπεδούχων.

Κατάρρευση στην τελευταία περίοδο

Αν και το παιχνίδι παρέμενε σχετικά ανταγωνιστικό για τρία δωδεκάλεπτα, η τελευταία περίοδος εξελίχθηκε σε εφιάλτη για το Μιλγουόκι. Με ένα επιμέρους σκορ 33-21, οι Γκρίζλις πάτησαν γκάζι και εξαφανίστηκαν, εκμεταλλευόμενοι την πλήρη αμυντική αδράνεια των φιλοξενούμενων. Η διαφορά εκτοξεύτηκε πάνω από τους 20 πόντους, μετατρέποντας το φινάλε της αναμέτρησης σε τυπική διαδικασία.

Οι πρωταγωνιστές και οι αριθμοί

Για τους νικητές, ο Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ ηγήθηκε της επίθεσης με 24 πόντους, ενώ ο Τζα Μοράντ οργάνωσε υποδειγματικά το παιχνίδι των «Αρκούδων» ολοκληρώνοντας τον αγώνα με double-double (17 πόντοι, 10 ασίστ). Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του Σπένσερ με 19 πόντους. Στην αντίπερα όχθη, η προσπάθεια του Έι Τζέι Γκριν (20 πόντοι) δεν αρκούσε για να κρατήσει όρθιους τους Μπακς, που πλέον υποχώρησαν στο απογοητευτικό 12-19.

Μακριά από την ελίτ

Η εικόνα των Μπακς προβληματίζει έντονα, καθώς η ομάδα που κάποτε θεωρούνταν φόβητρο για την Ανατολή, πλέον δυσκολεύεται να κοιτάξει στα μάτια ακόμη και ομάδες που βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας. Χωρίς τον ηγέτη τους στο παρκέ, η έλλειψη προσωπικότητας και δυναμικής είναι εμφανής, θέτοντας σοβαρά ερωτηματικά για το αν και πώς μπορεί να ανατραπεί η κατάσταση στο υπόλοιπο της σεζόν