ΝΒΑ: Οι Πίστονς με υπογραφή Κάνιγχαμ, «χάλασαν» το πάρτι του Λεμπρόν στο Λος Άντζελες

Το σκηνικό στην crypto.com Arena ήταν εορταστικό, όμως το αποτέλεσμα ανήκε ξεκάθαρα στους Ντιτρόιτ Πίστονς. Η ομάδα του Μίσιγκαν έδειξε από νωρίς ότι δεν είχε διάθεση να παίξει τον ρόλο του κομπάρσου, επέβαλε τον ρυθμό της και έφτασε σε μια πειστική νίκη με 128-106 απέναντι στους Λέικερς, χαλώντας τα 41α γενέθλια του Λεμπρόν Τζέιμς.



Ο Κέιντ Κάνιγχαμ υπέγραψε ακόμη μία ηγετική εμφάνιση. Σε 33 λεπτά συμμετοχής μέτρησε 27 πόντους, με εξαιρετική αποτελεσματικότητα στα δίποντα (11/15), πρόσθεσε 11 ασίστ, 5 ριμπάουντ και 5 κλεψίματα, δείχνοντας γιατί αποτελεί τον αδιαμφισβήτητο ηγέτη των Πίστονς. Παρά τα 5 λάθη του, είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και καθοδήγησε την ομάδα του στην επιστροφή στις νίκες, ανεβάζοντας το ρεκόρ της στο 24-8, με 11 διπλά μακριά από το Ντιτρόιτ.



Ο τραυματισμός του Τομπάιας Χάρις προκάλεσε ανησυχία, ωστόσο το βάθος του ρόστερ κάλυψε το κενό. Ο Μάρκους Σάσερ έδωσε πολύτιμες λύσεις από τον πάγκο με 19 πόντους και 4/6 τρίποντα, ενώ οι Αζάια Στιούαρτ και Τζέιλεν Ντούρεν πρόσθεσαν 15 και 14 πόντους αντίστοιχα, ελέγχοντας τη ρακέτα.



Για τους Λέικερς, ο Λεμπρόν ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 17 πόντους (6/17 σουτ), 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, χωρίς να βρει ρυθμό. Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν ο κορυφαίος επιθετικά με 30 πόντους, 11 ασίστ και 5 ριμπάουντ, όμως τα 8 λάθη του αποτύπωσαν τη συνολική αστάθεια των γηπεδούχων σε μια βραδιά που ανήκε ολοκληρωτικά στους Πίστονς.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς