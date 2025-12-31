ΝΒΑ: Οι Πίστονς με υπογραφή Κάνιγχαμ, «χάλασαν» το πάρτι του Λεμπρόν στο Λος Άντζελες
Οι Πίστονς κυριάρχησαν στο Λος Άντζελες, με γεμάτη εμφάνιση Κάνιγχαμ και πληθώρα λύσεων, επικρατώντας άνετα των Λέικερς.
Το σκηνικό στην crypto.com Arena ήταν εορταστικό, όμως το αποτέλεσμα ανήκε ξεκάθαρα στους Ντιτρόιτ Πίστονς. Η ομάδα του Μίσιγκαν έδειξε από νωρίς ότι δεν είχε διάθεση να παίξει τον ρόλο του κομπάρσου, επέβαλε τον ρυθμό της και έφτασε σε μια πειστική νίκη με 128-106 απέναντι στους Λέικερς, χαλώντας τα 41α γενέθλια του Λεμπρόν Τζέιμς.
Ο Κέιντ Κάνιγχαμ υπέγραψε ακόμη μία ηγετική εμφάνιση. Σε 33 λεπτά συμμετοχής μέτρησε 27 πόντους, με εξαιρετική αποτελεσματικότητα στα δίποντα (11/15), πρόσθεσε 11 ασίστ, 5 ριμπάουντ και 5 κλεψίματα, δείχνοντας γιατί αποτελεί τον αδιαμφισβήτητο ηγέτη των Πίστονς. Παρά τα 5 λάθη του, είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και καθοδήγησε την ομάδα του στην επιστροφή στις νίκες, ανεβάζοντας το ρεκόρ της στο 24-8, με 11 διπλά μακριά από το Ντιτρόιτ.
Ο τραυματισμός του Τομπάιας Χάρις προκάλεσε ανησυχία, ωστόσο το βάθος του ρόστερ κάλυψε το κενό. Ο Μάρκους Σάσερ έδωσε πολύτιμες λύσεις από τον πάγκο με 19 πόντους και 4/6 τρίποντα, ενώ οι Αζάια Στιούαρτ και Τζέιλεν Ντούρεν πρόσθεσαν 15 και 14 πόντους αντίστοιχα, ελέγχοντας τη ρακέτα.
Για τους Λέικερς, ο Λεμπρόν ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 17 πόντους (6/17 σουτ), 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, χωρίς να βρει ρυθμό. Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν ο κορυφαίος επιθετικά με 30 πόντους, 11 ασίστ και 5 ριμπάουντ, όμως τα 8 λάθη του αποτύπωσαν τη συνολική αστάθεια των γηπεδούχων σε μια βραδιά που ανήκε ολοκληρωτικά στους Πίστονς.
Τα αποτελέσματα της βραδιάς
- Γιούτα Τζαζ - Μπόστον Σέλτικς 119-129
Μέμφις Γκρίζλις - Φιλαδέλφεια 76ers 136-139
Λος Αντζελες Λέικερς - Ντιτρόιτ Πίστονς 106-128
Λος Άντζελες Κλίπερς - Σακραμέντο Κινγκς 131-90