NBA: Το μαγικό alley-oop του Αντετοκούνμπο χάρισε τη νίκη στους Μπακς εναντίον των Χόρνετς (video)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δε σταματά να εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις του στον μαγικό κόσμο του NBA. Ο «Greek Freak» ήταν για ακόμη μία φορά ο πρωταγωνιστής των Μιλγουόκι Μπακς στην εντός έδρας επικράτηση (122-121) εναντίον των Σάρλοτ Χόρνετς.

Ο 31χρονος φόργουορντ τελείωσε τον αγώνα σημειώνοντας συνολικά 30 πόντους. Μάζεψε 10 ριμπάουντ και μοίρασε 3 ασίστ. Άξιος συμπαραστάτης του Αντετοκούνμπο ο Ρόλινς με 29 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Ο αγώνας είχε δραματικό φινάλε. Στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης οι δύο ομάδες διαδέχονταν η μία την άλλη στο προβάδισμα συνεχώς.

Τον γόρδιο δεσμό για τα «ελάφια» έλυσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος 4.7 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη εναλλάχθηκε εξαιρετικά με τον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, που του ύψωσε τη μπάλα για να καρφώσει εντυπωσιακά.

Το καταπληκτικό alley-oop κάρφωμα του Αντετοκούνμπο έμελλε να σφραγίσει τη νίκη για τους Μπακς, αφού στην τελευταία επίθεση του αγώνα, ο Μίλερ δε κατάφερε να ευστοχήσει για τους Χόρνετς.

Στην 11η θέση της βαθμολογίας στην Ανατολή παραμένει η ομάδα από το Μιλγουόκι, η οποία μετρά πλέον ρεκόρ 15 επικρατήσεων και 20 χαμένων αγώνων σε 35 αναμετρήσεις. Στο 11-23 οι Χόρνετς, οι οποίοι βρίσκονται στη 12η θέση της κατάταξης.

Δείτε το καταπληκτικό νικητήριο κάρφωμα του Αντετοκούνμπο