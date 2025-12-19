Η επική απάντηση του Αντετοκούνμπο στα σενάρια ανταλλαγής: «Είμαι η πιο καυτή γκόμενα στο παιχνίδι»

Σε μια περίοδο που η συζήτηση για το μέλλον του έχει πάρει «φωτιά», ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέλεξε τον δικό του, μοναδικό τρόπο για να σχολιάσει τη φημολογία περί αποχώρησής του από το Μιλγουόκι. Ο ηγέτης των Μπακς, παρά την αγωνιστική πίεση που δέχεται η ομάδα του, έγινε viral με την απάντηση του, όσον αφορά στα σενάρια ανταλλαγής

Με μια ατάκα που έκανε το γύρω του διαδικτύου, ο «Greek Freak» σχολίασε το πως βιώνει τις τελευταίες εβδομάδες: «Είναι η πρώτη φορά που συζητούν για μένα τόσο πολύ. Είμαι στο σπίτι με τα παιδιά μου, ανοίγω την τηλεόραση και ακούω ότι ο Γιάννης πάει στους Γκρίζλις ή στους Πίστονς. Νιώθω πως είμαι η πιο καυτή γκόμενα στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή».

Πέρα από τα σενάρια ανταλλαγής, ο Αντετοκούνμπο κλήθηκε να απαντήσει και στις πληροφορίες που θέλουν τον ατζέντη του, Αλέξ Σαράτση, να βρίσκεται σε επαφές με τους ιθύνοντες των «Ελαφιών». Ο Γιάννης ήταν σαφής και κατηγορηματικός, διαχωρίζοντας τη θέση του:

«Ο ατζέντης μου μπορεί να κάνει όσες συζητήσεις θέλει, είναι η δουλειά του. Εγώ, όμως, δεν έχω κάνει καμία απολύτως κουβέντα με τη διοίκηση», ξεκαθάρισε, βάζοντας φρένο στις εικασίες που τον ήθελαν να πιέζει παρασκηνιακά για μετακίνηση.

Με αυτή του την τοποθέτηση, ο Έλληνας σούπερ σταρ επιχείρησε να αποφορτίσει το κλίμα στο Μιλγουόκι, υπενθυμίζοντας πως παρά τη μεταγραφική «παραζάλη», η προσοχή του παραμένει στραμμένη στις υποχρεώσεις του εντός παρκέ.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Όσοι μιλούν για εμένα, στην πραγματικότητα δε με γνωρίζουν και αν με γνωρίζουν, πιθανότατα μου τηλεφωνούν, μου στέλνουν ένα μήνυμα και μου μιλούν για αυτό, πριν πουν κάτι που πιστεύουν. Όσοι με γνωρίζουν, ξέρουν ότι είχα συνομιλίες με τον προπονητή μου και τον GM, μίλησα επίσης με τους συμπαίκτες μου στα αποδυτήρια.

Όλοι ξέρουν πως δεσμεύομαι με ένα συμβόλαιο. Αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να ανησυχούν για τις φήμες που υπάρχουν. Δεν χρειάζεται να μιλάμε για φήμες και τίτλους. Εκτιμώ τους δημοσιογράφους και τα μίντια, όλοι είναι μέρους του παιχνιδιού, αλλά στο τέλος της ημέρας παλεύουμε για τη ζωή μας, πρέπει να κερδίσουμε ένα ματς.

Αν ο ατζέντης μου μιλάει με τους Μπακς, τότε μπορεί να κάνει όσες κουβέντες θέλει. Εγώ προσωπικά δεν είχα καμία κουβέντα με τη διοίκηση».