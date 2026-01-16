NBA: Ο Άντονι Μπλακ «γκρέμισε» τις μπασκέτες στο Βερολίνο με το κάρφωμα της χρονιάς (vid)

Στο πλαίσιο των αναμετρήσεων του NBA Global Games στην Ευρώπη, ο 21χρονος γκαρντ των Ορλάντο Μάτζικ «πάγωσε» τους Μέμφις Γκρίζλις με μια φάση που θύμισε video game. Με το σκορ στην κόψη του ξυραφιού (107-107), ο Μπλακ πήρε την μπάλα από τη μεσαία γραμμή, ανέβασε ταχύτητα και απογειώθηκε μπροστά σε τέσσερις αμυντικούς των «αρκούδων».

Παρά την απεγνωσμένη προσπάθεια σχεδόν ολόκληρης της πεντάδας του Μέμφις να ανακόψει την πορεία του, ο νεαρός άσος των Μάτζικ τελείωσε τη φάση με ένα εκκωφαντικό «poster dunk», προκαλώντας ντελίριο στις εξέδρες της Uber Arena.

DUNK OF THE YEAR?!!?! ANTHONY BLACK ON 4 GRIZZLIES 😳😳😳 pic.twitter.com/8QANj6pPUM — Bleacher Report (@BleacherReport) January 15, 2026

Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη φάση σημειώθηκε επί ευρωπαϊκού εδάφους προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη ιστορική αξία στο κατόρθωμα του Μπλακ, ο οποίος μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα απέδειξε γιατί θεωρείται ένα από τα πιο υποσχόμενα ταλέντα της λίγκας. Το βίντεο της φάσης κάνει ήδη τον γύρο του κόσμου, με τους αναλυτές να τοποθετούν το κάρφωμα στην κορυφή των υποψηφιοτήτων για το Dunk of the Year.