Η λίστα των Μπακς με παίκτες που είναι στο στόχαστρο για ανταλλαγή για να... χαρεί ο Αντετοκούνμπο

Οι περισσότερες ομάδες του NBA περιμένουν στη γωνία για να δουν τι θα αποφασίσει για το μέλλον του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Από την άλλη οι Μιλγουόκι Μπακς δεν θέλουν να σκέφτονται την πιθανότητα να ζητήσει ανταλλαγή, και προσπαθούν να την αποτρέψουν, δουλεύοντας σε αυτή την υπόθεση εργασίας κινητοποιούνται στην αγορά θέτοντας στόχους.

Πρόσφατα αποκαλύφθηκε πως ο Ζακ ΛαΒίν των Σακραμέντο Κινγκς είναι ένας από τους παίκτες που έχουν σημειώσει οι άνθρωποι των Μπάκς. Ο All-Star παίκτης που έχει φέτος 20,2 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2,3 ασίστ, αλλά και όλα τα προσόντα για να κάνει μονομιάς τη διαφορά παίζοντας στο πλευρό του «Greek Freak».

Το θέμα είναι πως τα «Ελάφια» δεν μπορούν να κάνουν και πολλές κινήσεις. Με το Salary Cap τους πιεσμένο, και με διαθέσιμες μελλοντικές επιλογές στο Draft Pick να μην υπάρχουν, προσπαθούν να δελεάσουν ή να εκμεταλλευτούν κάποιες συνθήκες με τις ομάδες που συζητούν. Πιθανότατα ο Κάιλ Κούζμα και ο Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ είναι δύο από το πρόσωπα που θα ενταχθούν στις προσφορές. Βέβαια δεδομένου ότι η υπόθεση με τους Κινγκς και τον ΛαΒίν δεν φαίνεται ότι υπάρχει πολλή αισιοδοξία τελικά να πετύχει, οι Μπακς έχουν προσθέσει παίκτες στη λίστα τους.

Στη λίστα εντάσσεται ο Τζέραμι Γκραντ, καθώς οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς βρίσκονται σε μια φάση «ανοικοδόμησης», και με τον κεντρικό χαρακτήρα του αγωνιστικού τους προφίλ να είναι ο Ντάνι Άβντιγια, ευχαρίστως θα απαλλάσσονταν από το συμβόλαιο του Γκραντ (32 εκατομμύρια για φέτος και 34 για του χρόνου). Το θέμα είναι να υπάρξει μια προσφορά που θα τους πείσει να αφήσουν έναν παίκτη τους που είναι 31 ετών και παράγει την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 20 πόντους 3,8 ριμπάουντ και 2,6 ασίστ μέσο όρο.

Από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλοι δυο στόχοι που ενδιαφέρουν τους Μπακς, και ακόμη ένας που είναι... εναλλακτικός. Οι δυο πρώτοι είναι ο Άντριου Γουίγκινς των Μαϊάμι Χιτ και ο ΝτεΖούντε Μάρεϊ των Νιου Ορλίνς Πέλικανς. Για τον Γουίγκινς υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, ενώ ο Μάρεϊ δεν έχει αγωνιστεί ακόμα στη φετινή σεζόν. Φυσικά μιλάμε για έναν παίκτη που αποτελεί ηγετική φυσιογνωμία στην περιφέρεια όταν είναι υγιής, όμως στα τέλη του Ιανουαρίου 2025 έκοψε τον αχίλλειο τένοντά του, και υπολογίζεται ότι θα επιστρέψει στα παρκέ τον ερχόμενο Γενάρη. Φυσικά η πιθανή του απόκτηση είναι κατά βάση για την επόμενη σεζόν. Ο Μάρεϊ έχει συμβόλαιο και για το 2026/27 (32,7 εκατομμύρια) και επιλογή επέκτασης στα χέρια για τη σεζόν 2027/28. Αν μείνει στη Νέα Ορλεάνη δεν θα την ενεργοποιήσει. Αλλά στο Μιλγουόκι μπορεί και να το κάνει.

Η εναλλακτική επιλογή είναι ο Μάρκους Σμαρτ. Ο Σμάρτ δεν παραχωρείται από τους Λέικερς καθώς θεωρείται κομβικός για την ουσία του παιχνιδιού των «Λιμνανθρώπων», κυρίως της άμυνάς τους, όμως οι Μπακς εξέφρασαν ενδιαφέρον. Άλλωστε θεωρείται πως ακόμα κι αν δεν πάρουν ένα «αστέρι» σαν τον ΛαΒιν, τον Γκραντ, τον Γουίγκινς ή τον Μάρεϊ, κάτι θα προσπαθήσουν να πάρουν.