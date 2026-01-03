Μυθικό ρεκόρ του Αντετοκούνμπο - Ξεπέρασε Λεμπρόν , Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ και Τσάμπερλεϊν (video)

Απίστευτο ρεκόρ του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο 31χρονος φόργουορντ χάρισε τη νίκη στους Μιλγουόκι Μπακς καρφώνοντας εντυπωσιακά 4 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα με τους Χόρνετς και έγραψε ιστορία.

Το «ελληνικό φαινόμενο» κατέγραψε συνολικά στο παιχνίδι 30 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Πρόκειται για την 158η φορά στην καριέρα του που σημειώνει αυτή την επίδοση.

Η μαγική εμφάνιση του Αντετοκούνμπο στον αγώνα των Μπακς εναντίον των Χόρνετς τα ξημερώματα του Σαββάτου (03/01) τον εδραίωσε στην κορυφή της κατάταξης με τους παίκτες, που κατέγραψαν τα περισσότερα παιχνίδια με επίδοση τουλάχιστον 30 πόντων, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ στην ιστορία του NBA, ξεπερνώντας θρύλους του αθλήματος, όπως ο Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ, ο Όσκαρ Ρόμπερτσον, που ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση με 157 αγώνες.

Στη σχετική κατάταξη ακολουθούν οι Ουίλτ Τσάμπερλεϊν, Λεμπρόν Τζέιμς και Νίκολα Γιόκιτς.

Ο Αντετοκούνμπο σχεδίασε στον πάγκο το νικητήριο καλάθι των Μπακς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέλαβε χρέη... προπονητή, όταν στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα εναντίον των Χόρνετς σχεδίασε την επίθεση της ομάδας του. Ο Έλληνας φόργουορντ παρουσίασε στο πινακάκι του Ρίβερς τις κινήσεις που θέλει και έδωσε ξεχωριστές οδηγίες στον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, με τον οποίο εναλλάχθηκαν υπέροχα.

Με 8.8 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη και τους Μπακς πίσω στο σκορ (121-120) ο Αντετοκούνμπο οργάνωσε με μαεστρία ένα εντυπωσιακό play. Ο Πόρτις έκανε την επαναφορά και πάσαρε στον Γιάννη. Αυτός βρήκε τον Κέβιν Πόρτερ, που υποδέχθηκε, τράβηξε πάνω του δύο παίκτες, ελίχθηκε ανάμεσά τους και σήκωσε τη μπάλα στον Αντετοκούνμπο, που την προσγείωσε στο καλάθι καρφώνοντας θεαματικά.