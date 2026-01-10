Ευγενής άμιλλα: Η αγκαλιά του Αντετοκούνμπο με τον Λεμπρόν και η φανέλα των Λέικερς (vids)

Οι Μιλγουόκι Μπακς επιβλήθηκαν (105-101) των Λέικερς στο Λος Άντζελες με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας φόργουορντ τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Τη διαφορά για την ομάδα του Ρίβερς, βέβαια έκαναν οι τρομερές άμυνες του «Greek Freak» πάνω στον Λεμπρόν Τζέιμς όταν παίζονταν τα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα.

Ο Αντετοκούνμπο αρχικά με «μεγαλοπρεπέστατη» τάπα και στη συνέχεια με κλέψιμο απέσπασε δύο φορές την κατοχή από τον θρυλικό Λεμπρόν, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του. Οι δυο τους φαίνεται να μοιράζονται μία σχέση αμοιβαίου σεβασμού.

Στο τέλος της μεγάλης αναμέτρησης, ο Αντετοκούνμπο αγκαλιάστηκε ένθερμα με τον Λεμπρόν Τζέιμς. Πρόκειται για μία ακόμη εκδήλωση της αμοιβαίας εκτίμησης που τρέφουν ο ένας για τον άλλο.

Όπως μεταδίδει η Ραμόνα Σέλμπουρν, ρεπόρτερ του έγκριτου ESPN, ο Αντετοκούνμπο προσέγγισε τον Λεμπρόν Τζέιμς μετά τον αγώνα και του ζήτησε να ανταλλάξουν φανέλες. Ο θρύλος των Λέικερς δέχθηκε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εθεάθη στα αποδυτήρια των Μπακς φορώντας τη φανέλα του Λεμπρόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Σέλμπουρν, ο αδερφός του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Θανάσης εξασφάλισε τη φανέλα του γιου του Λεμπρόν, Μπρόνι. Ο Γιάννης έχει ήδη μία φανέλα του από προηγούμενο αγώνα των Λέικερς με τους Μπακς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει δηλώσει στο παρελθόν πως ο Λεμπρόν Τζέιμς είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών στο NBA και η Σέλμπουρν αναφέρει πως η πρωτοβουλία για την ανταλλαγή με τις φανέλες ήταν δική του. «Απλώς τις ζήτησε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις του Αντετοκούνμπο για τον Λεμπρόν

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε δηλώσεις του μετά το παιχνίδι αναφέρθηκε στον Λεμπρόν υπογραμμίζοντας πως σέβεται απεριόριστα τον θρύλο των Λέικερς, ενώ δε δίστασε να εκφράσει την ανησυχία του πως αυτή μπορεί να είναι η τελευταία φορά που αναμετρώνται στο παρκέ.

«Σημαίνει πολλά για μένα η φανέλα του ΛεΜπρόν. Eίναι είδωλο για κάθε αθλητή, όχι μόνο στο μπάσκετ. Είναι σταθερός για 23 χρόνια. Είναι νικητής. Παράδειγμα για όλους. Είναι εκπληκτικός. Παίρνω κάθε ευκαιρία να ανταγωνίζομαι το μεγαλείο. Έχει τον απεριόριστο σεβασμό μου. Ο τρόπος που προσέχει τον εαυτό του για 23 χρόνια. Μου βγάζει τον καλύτερο εαυτό μου. Ζήτησα τη φανέλα του. Ποτέ δεν ξέρεις, ίσως είναι η τελευταία φορά που ερχόμαστε αντιμέτωποι. Δεν τον είχα αντιμετωπίσει από το 2022. Είχε κάποιους τραυματισμούς. Είχα την ευκαιρία 4 χρόνια μετά να παίξω εναντίον του. Του ζήτησα τη φανέλα. Και αυτός με σέβεται και εγώ τον σέβομαι. Θα παίξω σκληρά εναντίον του, το ξέρει. Έχει τον απεριόριστο σεβασμό μου με το ότι κατάφερε. Καταλαβαίνω πόσο δύσκολο να είσαι σταθερός όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι εύκολο. Βλέπω το πόσο δύσκολο είναι το ταξιδι μου και καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι το δικό του», δήλωσε σχετικά.

Η απάντηση του Λεμπρόν Τζέιμς στον Γιάννη

Ο Λεμπρόν Τζέιμς απάντησε με δηλώσεις του πως σέβεται εξίσου τον Γιάννη ανέφερε και πως είναι τιμή του που έπαιξε εναντίον του.

«Είναι τέλειο να αντιμετωπίζω τους σπουδαιότερους παίκτες, σε αυτό το στάδιο της καριέρας μου. Όπως τους, Γιάννης, Κάρι, Ντουράντ, Χάρντεν, Γουέστμπρουκ. Έπαιξα για πολλά χρόνια απέναντι τους. Είναι ο 13ος χρόνος για τον Γιάννη. Ο Γουέστμπρουκ, ο Ντουράντ, ο Χάρντεν, ο Καουάι. Είναι τιμή μου να παίζω κόντρα σε εκείνον».