NBA: Επιβλητικοί Σέλτικς σκόρπισαν τους Κλίπερς με σόου Μπράουν - «Διπλά» για Σίξερς και Μπλέιζερς

Επίδειξη δύναμης από τους Μπόστον Σέλτικς στο Λος Άντζελες, με τους «Κέλτες» να διαλύουν τους Κλίπερς με το εκκωφαντικό 146-115 και τον Τζέιλεν Μπράουν να κάνει πράγματα και… θαύματα στο παρκέ. Ο σταρ της Βοστώνης πραγματοποίησε μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις της καριέρας του, σταματώντας στους 50 πόντους, με εξαιρετικά ποσοστά (6/10 τρίποντα, 12/16 δίποντα, 8/10 βολές), ενώ πρόσθεσε 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Ντέρικ Γουάιτ με 29 πόντους (5/12 τρίποντα), 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ, σε ένα βράδυ που η Βοστώνη δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στους Κλίπερς.

Την ίδια ώρα, οι Φιλαδέλφεια Σίξερς στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση πως μόνο εύκολος αντίπαλος δεν είναι. Η ομάδα της Πενσυλβάνια διέλυσε τους Νιου Γιορκ Νικς με 130-119, έχοντας μπροστάρη τον εκπληκτικό Ταϊρίς Μάξεϊ, ο οποίος ολοκλήρωσε το ματς με 36 πόντους. Στο πλευρό του στάθηκαν ιδανικά οι Ετζεκόμπε και Τζοέλ Εμπίντ, που πρόσθεσαν από 26 πόντους έκαστος. Για τη Νέα Υόρκη, ο Τζέιλεν Μπράνσον πέτυχε 30 πόντους, όμως δεν βρήκε τις απαραίτητες βοήθειες, με τους Νικς να πέφτουν στο 23-12, ενώ οι Σίξερς ανέβηκαν στο 19-14.

Στο Σαν Αντόνιο, οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς πανηγύρισαν ένα σπουδαίο «διπλό» απέναντι στους Σπερς με 115-110, σε ένα παιχνίδι όπου οι γηπεδούχοι αγωνίστηκαν χωρίς τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα. Απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Ντένι Αβντίγια, ο οποίος συνεχίζει τις εντυπωσιακές εμφανίσεις, πετυχαίνοντας triple-double με 29 πόντους, 11 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Χάρη σε αυτόν, το Πόρτλαντ έφτασε στη 16η νίκη του (16-20), ενώ οι Σπερς υποχώρησαν στο 25-10.

