Αυτά είναι όλα τα μεγάλα αθλητικά ραντεβού του 2026 ανά άθλημα

To 2025 ήταν μία χρονιά που χάρισε στην Ελλάδα μεγάλες διακρίσεις σε πολλά διαφορετικά αθλήματα οι οποίες ανοίγουν το δρόμο για ακόμα μεγαλύτερες τη νέα χρονιά.



Το 2026 φέρνει μαζί του ένα πλούσιο αγωνιστικό καλεντάρι, με κορυφαίες διοργανώσεις σε όλα τα σπορ. Περιλαμβάνει Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, πολυαθλητικές διοργανώσεις με μεγάλο ενδιαφέρον και ευκαιρίες διάκρισης όπως οι Μεσογειακοί Αγώνες, αλλά και γεγονότα που θα συγκεντρώσουν το παγκόσμιο ενδιαφέρον, προσφέροντας αμέτρητες στιγμές αγωνίας, χαράς και αθλητικής υπερηφάνειας.

Παράληλλα, θα ξεκινήσουν σε αρκετά αθλήματα οι περίοδοι πρόκρισης για τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες και η Ελλάδα θα αρχίσει σιγα σιγά να μπαίνει σε ρυθμούς Λος Άντζελες 2028, ενώ δεν αποκλείεται να έρθει και η πρώτη πρόκριση. Το Athletiko συγκέντρωσε σας παραθέτει όλα τα μεγάλα διεθνή ραντεβού για το 2026:

Μεγάλες πολυαθλητικές διοργανώσεις

23/7-2/8 - Κοινοπολιτειακοί Αγώνες - Γλασκόβη, Μ. Βρετανία (χωρίς την Ελλάδα)

21/8-3/9 - Μεσογειακοί Αγώνες - Τάραντας, Ιταλία

31/10-13/11 - Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων - Ντακάρ, Σενεγάλη

Οι μεγάλες διοργανώσεις ανά άθλημα

Τένις

18/1-1/2 - Αυστραλιανό Open - Μελβούρνη, Αυστραλία

24/5-7/6 - Roland Garros - Παρίσι, Γαλλία

29/6-12/7 - Wimbledon - Λονδίνο, Μ. Βρετανία

31/8-13/9 - US Open - Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

Στίβος

20-22/3 - Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού - Τορούν, Πολωνία

10-16/8 - Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα - Μπέρμιγχαμ, Μ. Βρετανία

11-13/9 - Ultimate Championships - Βουδαπέστη, Ουγγαρία

Καλλιτεχνική κολύμβηση

31/7-5/8 - Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα - Παρίσι, Γαλλία

Καταδύσεις

31/7-6/8 - Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα - Παρίσι, Γαλλία

Κολύμβηση / open water

4-16/8 - Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα - Παρίσι, Γαλλία

Γυμναστική

8-12/4 - Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τραμπολίνου - Πορτιμάο, Πορτογαλία

27-31/5 - Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ρυθμικής - Βάρνα, Βουλγαρία

13-23/8 - Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενόργανης - Ζάγκρεμπ, Κροατία

12-16/8 - Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ρυθμικής - Φρανκφούρτη, Γερμανία

17-25/10 - Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ενόργανης - Ρότερνταμ, Ολλανδία

5-8/11 - Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τραμπολίνου - Νανζίνγκ, Κίνα

Ποδηλασία

1-5/2 - Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πίστας - Κόνια, Τουρκία

30/7-2/8 - Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ορεινής ποδηλασίας - Μοντεσενέρι, Ελβετία

26-30/8 - Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ορεινής ποδηλασίας - Βαλ ντι Σόλε, Ιταλία

20-27/9 - Παγκόσμιο Πρωτάθλημα δρόμου - Μόντρεαλ, Καναδάς

3-7/10 - Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα δρόμου - Λιουμπλιάνα, Σλοβενία

14-18/10 - Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πίστας - Σανγκάη, Κίνα

Ιστιοπλοΐα

6-14/3 - Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 470 - Βιλαμούρα, Πορτογαλία

9-16/5 - Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula Kite - Βιάνα ντο Καστέλο, Πορτογαλία

12-17/5 - Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 49, 49erFX, Nacra - Κιμπερόν, Γαλλία

15-22/5 - Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Laser - Καστέλα, Κροατία

16-23/5 - Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα iQFOiL - Πορτιμάο, Πορτογαλία

7-12/7 - Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 49, 49erFX, Nacra - Εκερνφέρντε, Γερμανία

10-17/8 - Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 470 - Ενοσίμα, Ιαπωνία

23-30/8 - Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Laser - Νταν Λέρι, Ιρλανδία

Σεπτέμβριος - Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Formula Kite - Ακιάκα, Τουρκία

7-12/9 - Παγκόσμιο Πρωτάθλημα iQFOiL - Γουέιμουθ, ΗΠΑ

Κωπηλασία

30/7-2/8 - Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα - Βαρέζε, Ιταλία

24-30/8 - Παγκόσμιο Πρωτάθλημα - Άμστερνταμ, Ολλανδία

11-13/10 - Παγκόσμιο Πρωτάθλημα παράκτιας - Τσινγκντάο, Κίνα

Σκοποβολή

27/2-5/3 - Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σταθερού στόχου (10μ) - Γερεβάν, Αρμενία

6-21/5 - Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σταθερού στόχου (25-50μ) - Όσιγιεκ, Κροατία

27/9-13/10 - Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πήλινου στόχου - Αθήνα, Ελλάδα

1-15/11 - Παγκόσμιο Πρωτάθλημα - Ντόχα, Κατάρ

Τζούντο

16-19/4 - Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα - Τιφλίδα, Γεωργία

4-10/10 - Παγκόσμιο Πρωτάθλημα - Μπακού, Αζερμπαϊτζάν

Πάλη

20-26/4 - Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα - Τίρανα, Αλβανία

24/10-1/11 - Παγκόσμιο Πρωτάθλημα - Μαναμά, Μπαχρέιν

Ταεκβοντό

12-14/5 - Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα - Μόναχό, Γερμανία

Κανόε-Καγιάκ

21-24/5 - Παγκόσμιο Πρωτάθλημα σλάλομ - Οκλαχόμα Σίτι, ΗΠΑ

10-14/6 - Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σπριντ - Μοντεμόρ-ο-Βέλιο, Πορτογαλία

26-30/8 - Παγκόσμιο Πρωτάθλημα σπριντ - Πόζναν, Πολωνία

23-27/9 - Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σλάλομ - Ιβρέα, Ιταλία

Πινγκ Πονγκ

28/4-10/5 - Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ομάδων - Λονδίνο, Μ. Βρετανία

11-18/10 - Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα - Λιουμπλιάνα, Σλοβενία

Τοξοβολία

18-24/5 - Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα - Αττάλεια, Τουρκία

Ξιφασκία

16-21/6 - Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα - Ταλίν, Εσθονία

22-30/7 - Παγκόσμιο Πρωτάθλημα - Χονγκ Κονγκ

Άρση Βαρών

19-26/4 - Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα - Μπατούμι, Γεωργία

27/10-8/11 - Παγκόσμιο Πρωτάθλημα - Νίνγκμπο, Κίνα

Formula One

6-8/3 - Εναρκτήριο Grand Prix - Μελβούρνη, Αυστραλία

4-6/12 - Τελευταίο Grand Prix - Άμπου Ντάμπι, ΗΑΕ

(αναλυτικό πρόγραμμα)

Χάντμπολ

15/1-1/2 - Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών - Δανία, Σουηδία, Νορβηγία (χωρίς ελληνική ομάδα)

3-20/12 - Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα γυναικών - Ρουμανία, Τσεχία, Σλοβακία, Τουρκία

Βόλεϊ

5-7/6, 12-14/6, 19-21/6, 1-5/7 - CEV European League γυναικών - Διαφορετικές τοποθεσίες

5-7/6, 12-14/6, 19-21/6, 1-5/7 - CEV European League ανδρών - Διαφορετικές τοποθεσίες

21/8-6/9 - Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα γυναικών (EuroVolley) - Αζερμπαϊτζάν, Τσεχία, Σουηδία, Τουρκία

9-26/9 - Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών (EuroVolley) - Βουλγαρία, Φινλανδία, Ιταλία, Ρουμανία

Πόλο

10-25/1 - Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών - Βελιγράδι, Σερβία

26/1-5/2 - Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα γυναικών - Φουντσάλ, Πορτογαλία

6-12/4 - World Cup ανδρών (Division 1) - Αλέξανδρούπολη, Ελλάδα

1-6/5 - World Cup γυναικών (Division 1) - Ολλανδία

20-25/7 - World Cup Finals - Σίδνεϊ, Αυστραλία

Μπάσκετ

11-17/3 - Προκριματικός γύρος FIBA World Cup γυναικών - Γιουχάν, Κίνα

4-13/9 - FIBA World Cup γυναικών - Βερολίνο, Γερμανία

27-28/8 - 2ος προκριματικός γύρος FIBA World Cup ανδρών 2027 - TBD

Ποδόσφαιρο