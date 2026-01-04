Το έχει η... μοίρα του: Ο Ταλιαφίκο δέχτηκε νέο εγκληματικό μαρκάρισμα που θύμισε Μίλερ (video)

Σοκ προκάλεσε το απίστευτης αγριότητας μαρκάρισμα που σημειώθηκε στο Μονακό - Λιόν για τη 17η αγωνιστική της Ligue 1, σε μία φάση που δύσκολα ξεχνιέται. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με νίκη των φιλοξενούμενων με 3-1, χάρη στα δύο γκολ του Σουλτς (38’, 57’) και το τέρμα του Άμπνερ Βινίσιους στο 79’, ωστόσο όλα επισκιάστηκαν από το ανατριχιαστικό τάκλιν του 70ού λεπτού.

Τότε, η Μονακό έμεινε με δέκα παίκτες, καθώς ο Μαμαντού Κουλιμπαλί αντίκρισε την απευθείας κόκκινη κάρτα. Ο 21χρονος μέσος, στην προσπάθειά του να διεκδικήσει μία ψηλή μπαλιά με τον Νικολάς Ταλιαφίκο, σήκωσε υπερβολικά το πόδι και κλώτσησε τον Αργεντινό αμυντικό στον λαιμό, αφήνοντάς τον σωριασμένο στο χορτάρι. Ο διαιτητής της αναμέτρησης δεν δίστασε καθόλου και απέβαλε αμέσως τον παίκτη των Μονεγάσκων, που ξύπνησε... άσχημες αναμνήσεις στον άτυχο μπακ.

Το 2018, όταν ο Ταλιαφίκο αγωνιζόταν ακόμα στον Άγιαξ, είχε δεχτεί ένα ακόμη «εγκληματικό» χτύπημα παρόμοιο με αυτό από τον Τόμας Μίλερ, σε μια αναμέτρηση με την Μπάγερν. Ο θρύλος των Βαυαρών είχε αποβληθεί, ενώ η φάση με τον Κουλιμπαλί θύμισε σε πολλούς εκείνη την στιγμή, στην οποία ήταν και πάλι θύμα ο Ταλιαφίκο.