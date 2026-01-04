«Η Τράμπζονσπορ διαπραγματεύεται με τον Ολυμπιακό για τον Μπρούνο»

Μπορεί ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι να βρίσκεται στο Μαρόκο για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής με την εθνική του ομάδα, η μεταγραφολογία γύρω από το όνομα του έχει αρχίσει να «φουντώνει» για τα καλά. Δημοσιεύματα από την Τουρκία αναφέρουν πως η Τράμπζονσπορ όχι απλώς ενδιαφέρεται για τον Νιγηριανό μπακ, αλλά πως έχει ήδη αρχίσει να διαπραγματεύεται με τον Ολυμπιακό για να τον αποκτήσει.

Ο Τούρκος δημοσιογράφος Μπάχα Κοσκούν υποστηρίζει πως η ομάδα της Τραπεζούντας έχει αρχίσει εδώ και καιρό την υπόθεση, ώστε να κλείσει την μεταγραφή του 26χρονου αριστερού οπισθοφύλακα όσο συντομότερα γίνεται. Ο Ολυμπιακός τον απέκτησε πέρσι για περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ, και ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028. Για να υπάρξει συμφωνία, θα πρέπει οι Τούρκοι να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των «ερυθρόλευκων»,με το σενάριο του δανεισμού με οψιόν αγοράς να αποτελεί πιθανό τρόπο συμφωνίας των δύο κλαμπ.