Stranger Things: Ποιες ομάδες υποστηρίζουν οι πρωταγωνιστές της viral σειράς του Netflix

Μια από τις πιο δημοφιλείς σειρές του Netflix, το Stranger Things, έφτασε στο τέλος της με τους fan της σειράς να είναι διχασμένοι για τα όσα διαδραματίστηκαν στο τελευταίο επεισόδιο. Όπως και να έχει, η σειρά προσέφερε επί σειρά ετών πολλές στιγμές δράσης, γέλιου και μυστηρίου στους συνδρομητές και έκαναν πολλούς να «δεθούν» συναισθηματικά με τους πρωταγωνιστές.

Reuters

Οι fan της συγκεκριμένης σειράς, γνωρίζουν σχεδόν τα πάντα για τους ηθοποιούς της σειράς, όμως σε αρκετούς δεν είναι γνωστές οι ομάδες που υποστηρίζουν στο ποδόσφαιρο.

Συγκεκριμένα, η «Eleven» θα ήθελε να μην έχει αυτό τον αριθμό στη σειρά, αφού ο αγαπημένος της είναι το «8» λόγω του Στίβεν Τζέραρντ. Ο αριθμός «κατοχυρώθηκε» από την Κάλι, όμως η ίδια παραμένει Λίβερπουλ ως... το κόκκαλο και έχει βρεθεί αρκετές φορές στην έδρα των «Reds».

Ένας άλλος αγαπημένος της σειράς, ο Ντάστιν Χέντερσον, υποστηρίζει φανατικά την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και μάλιστα βρίσκεται συχνά στο γήπεδο για να δει από κοντά την αγγλική ομάδα.

Όσον αφορά τους Τζόναθαν και Στιβ, τους δυο άντρες που συχνά βρισκόντουσαν σε κόντρα, αλλά στο τέλος... τα βρήκαν, υποστηρίζουν την Άρσεναλ και την Σίτι.