Ένα καφέ στο Αιγάλεω έκανε το Stranger Things… καθημερινή έξοδο

Η τηλεοπτική σειρά Stranger Things δεν είναι απλώς ένα pop φαινόμενο. Είναι μια σκοτεινή ιστορία ενηλικίωσης, που μπλέκει επιστημονική φαντασία, τρόμο και νοσταλγία των ’80s, με φόντο μια μικρή αμερικανική πόλη όπου τίποτα δεν είναι τόσο αθώο όσο δείχνει. Μέσα από παράλληλους κόσμους, πειράματα, τέρατα και ήρωες που μεγαλώνουν μπροστά στα μάτια μας, η σειρά κατάφερε να μιλήσει σε διαφορετικές γενιές, ακόμα και σε όσους δεν είναι φίλοι του είδους.

Στο Αιγάλεω, ένα καφέ αποφάσισε να παίξει με το σκοτάδι... και του βγήκε. Το Cap Cap άφησε για λίγο τον γνώριμο καφέ–μπαρ χαρακτήρα του και «ντύθηκε» Stranger Things, μετατρέποντας τον χώρο σε μια μικρή, αστική εκδοχή του Upside Down.

Μπαίνοντας μέσα, καταλαβαίνεις αμέσως ότι δεν ήρθες απλώς για καφέ. Ο φωτισμός χαμηλός, σχεδόν υπονομευτικός. Κόκκινες αποχρώσεις, λαμπάκια που θυμίζουν σήματα κινδύνου, τοίχοι που μοιάζουν να κρύβουν ιστορίες. Αν περιμένεις να πεταχτεί Demogorgon πίσω από την μπάρα, δεν θα είσαι ο μόνος. Το σκηνικό δεν κραυγάζει· υπαινίσσεται. Και αυτό είναι που το κάνει να δουλεύει.



Το Cap Cap δεν αναπαράγει απλώς ένα τηλεοπτικό concept. Πατάει πάνω στην ατμόσφαιρα της σειράς Stranger Things: την αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι κάτω από το καθημερινό υπάρχει πάντα ένα ρήγμα. Ο χώρος θυμίζει σκηνικό λίγο πριν συμβεί το κακό, κι εσύ κάθεσαι εκεί, με τον καφέ ή το ποτό στο χέρι, σαν κομπάρσος που ξέρει ότι δεν είναι απλός θεατής.



Η γειτονιά το αγκάλιασε γρήγορα. Νέοι, παρέες, κινητά σηκωμένα όχι όμως με την αμηχανία του «τουριστικού Instagram», αλλά με τη χαρά του «κάτι διαφορετικό συμβαίνει εδώ». Γιατί το Cap Cap δεν προσπάθησε να γίνει θεματικό πάρκο. Κράτησε το μέτρο. Και αυτό, σε τέτοιες απόπειρες, είναι σπάνιο. Ενθουσιασμένοι δηλώνουν θαμώνες του μαγαζιού που μίλησαν στο flash.gr.

Το ενδιαφέρον αποτυπώνεται και στην κίνηση. Μέσα στην εβδομάδα, ειδικά τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες, η κατάσταση είναι πιο βατή. Από Τετάρτη και μετά όμως, Πέμπτη, Παρασκευή και Σαββατοκύριακο, γίνεται χαμός. Όποιος θέλει να είναι σίγουρος ότι θα βρει τραπέζι, φροντίζει να κλείσει. Αλλιώς, παίζει κορώνα-γράμματα.



Οι πελάτες, καθώς κάθονται και περιηγούνται με το βλέμμα, ανακαλύπτουν στοιχεία και από τους πέντε κύκλους της σειράς: χαρακτηριστικά αντικείμενα, αναγνωρίσιμα σύμβολα, τα τέρατα, τον κεντρικό κακό, τους ήρωες που όλοι θυμούνται. Δεν είναι όλα μπροστά στη μούρη σου. Κάποια τα «πιάνεις» μόνο αν προσέξεις. Και αυτό κάνει το παιχνίδι πιο ενδιαφέρον.

Σε μια πόλη που συχνά ανακυκλώνει τις ίδιες ιδέες, το Cap Cap στο Αιγάλεω διάλεξε να πει μια ιστορία. Σκοτεινή, ποπ, λίγο ανατριχιαστική. Και πέτυχε το πιο δύσκολο: να σου μείνει στο μυαλό αφού φύγεις. Γιατί τελικά, το καλό καφέ δεν είναι μόνο τι πίνεις — είναι και το τι αισθάνεσαι όσο κάθεσαι. Και εδώ, κάτι σου λέει ότι… δεν είσαι μόνος.

Info: Cap cap - Πανόρμου 26 Αιγάλεω