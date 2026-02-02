To Stranger Things επιστρέφει… σε animated εκδοχή

Μετά το φινάλε της live-action σειράς, το Stranger Things επανέρχεται με νέα μορφή. Το Netflix ανακοίνωσε τη νέα animated σειρά «Stranger Things: Tales from ’85», που θα κάνει πρεμιέρα στις 23 Απριλίου 2026.

Η ιστορία τοποθετείται ανάμεσα στη 2η και 3η σεζόν και ξαναφέρνει τους αγαπημένους χαρακτήρες της σειράς στο Χόκινς, αυτή τη φορά με νέους ηθοποιούς που δανείζουν τις φωνές τους: η Μπρούκλιν Ντέιβι Νόρστεντ ως Eleven, ο Λούκα Ντίαζ ως Mike, η Τζόλι Χόανγκ Ράπαπορτ ως Max, ο Μπράξτον Κουίνι ως Dustin, ο Ελάιζα Γουίλιαμς ως Lucas, ο Μπεν Πλεσάλα ως Will και ο Μπρετ Γκίπσον ως Hop.

Η πλοκή διαδραματίζεται τον παγωμένο χειμώνα του 1985, με τα παιδιά να αντιμετωπίζουν νέα τέρατα και σκοτεινά παραφυσικά μυστήρια, απειλώντας ξανά την πόλη. Οι δημιουργοί Ρος και Ματ Ντάφερ τονίζουν ότι η animated μορφή τους επιτρέπει να ξεπεράσουν τα όρια της πραγματικότητας και να εξερευνήσουν το σύμπαν του Stranger Things με πιο φαντασμαγορικό τρόπο.

Η πρώτη αφίσα και το τρέιλερ της σειράς έχουν ήδη δημοσιευτεί, προϊδεάζοντας τους φαν για μια νέα, συναρπαστική περιπέτεια στο Χόκινς.