Το Casio που «έγραψε» ιστορία: Το ρολόι των Back to the Future, Breaking Bad και Stranger Things

Δεν είναι πολυτελές. Δεν είναι σπάνιο. Δεν είναι καν «μοδάτο». Κι όμως, ένα απλό ψηφιακό ρολόι της Casio, με αριθμομηχανή στο καντράν, κατάφερε να γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα pop culture αντικείμενα των τελευταίων δεκαετιών. Το όνομά του: Casio CA-53W.

Δεν είναι τυχαίο ότι σε ορισμένες από τις πιο εμβληματικές ταινίες και σειρές των τελευταίων δεκαετιών, οι ήρωες φορούν το ίδιο, απλό ψηφιακό ρολόι της Casio. Το Casio CA-53W, το ρολόι με την ενσωματωμένη αριθμομηχανή, δεν επιλέχθηκε απλώς ως «αντικείμενο εποχής». Λειτούργησε ως σιωπηλό σχόλιο για τον χαρακτήρα, την κοινωνική του θέση και τον κόσμο γύρω του.

Κυκλοφόρησε το 1988, σε μια εποχή που η φορητή τεχνολογία μόλις άρχιζε να μπαίνει στην καθημερινότητα. Δεν ήταν ακριβό, δεν ήταν πολυτελές. Ήταν, όμως, πρακτικό, ανθεκτικό και –για τα δεδομένα των 80s– σχεδόν φουτουριστικό.

Back to the Future: O χρόνος ως αξεσουάρ

Στο Back to the Future, το Casio calculator watch αποκτά ξεχωριστό βάρος. Ο Marty McFly ταξιδεύει στο παρελθόν και στο μέλλον φορώντας ένα ρολόι που, την εποχή εκείνη, ενσάρκωνε το «αύριο». Ψηφιακή οθόνη, πλήκτρα, αριθμομηχανή στον καρπό: ένα gadget που έμοιαζε βγαλμένο από το μέλλον που ο ίδιος ζει.

Σημειολογικά, η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Το ρολόι δεν μετρά απλώς τον χρόνο. Σχολιάζει τον χρόνο. Τον κάνει προσωπικό, χειρίσιμο, φορητό. Δεν είναι τυχαίο ότι δεκαετίες αργότερα η ίδια η Casio τίμησε αυτή τη σύνδεση με επίσημη συνεργασία εμπνευσμένη από την ταινία.

Breaking Bad: H απουσία επίδειξης λέει περισσότερα

Στο Breaking Bad, το ίδιο ρολόι αποκτά διαφορετικό νόημα. Ο Walter White δεν φορά Casio επειδή είναι «κουλ». Το φορά γιατί δεν τον ενδιαφέρει να είναι.



Πρόκειται για έναν άνθρωπο της λογικής, της ακρίβειας και της μεθόδου. Το CA-53W αντικατοπτρίζει αυτή τη φιλοσοφία: τίποτα περιττό, καμία επίδειξη, μόνο λειτουργικότητα. Όσο ο χαρακτήρας μεταμορφώνεται, το ρολόι παραμένει ίδιο — μια υπενθύμιση του ποιος ήταν πριν η εξουσία αλλοιώσει τα πάντα.

Stranger Things: Aυθεντικότητα, όχι αναπαράσταση

Στο Stranger Things, το Casio CA-53W λειτουργεί σχεδόν ως ιστορικό τεκμήριο. Η σειρά δεν αναπαριστά απλώς τα 80s. Τα ανασυνθέτει με ακρίβεια.

Τα παιδιά της σειράς φορούν ρολόγια που φορούσαν πραγματικά τα παιδιά της εποχής: φθηνά, ανθεκτικά, χωρίς status. Σημειολογικά, αυτό ενισχύει την αίσθηση ανεξαρτησίας και ωρίμανσης. Είναι ένας κόσμος όπου ο χρόνος μετριέται μηχανικά, όχι μέσα από οθόνες.

Joker: Η απόρριψη των συμβόλων εξουσίας

Στις αναφορές γύρω από τον Joker, το Casio αποκτά σχεδόν αντισυμβολικό χαρακτήρα. Ο Joker δεν έχει λόγο να φορά κάτι ακριβό. Δεν αναγνωρίζει ιεραρχίες, δεν σέβεται σύμβολα.

Ένα φτηνό ψηφιακό ρολόι υπονομεύει ακριβώς αυτό που ο χαρακτήρας θέλει να διαλύσει: την έννοια της κοινωνικής αξίας μέσα από την ύλη.

Από φτηνό gadget σε cult αντικείμενο

Έγινε το Casio CA-53W ανάρπαστο μετά από όλα αυτά; Όχι με τη στενή εμπορική έννοια. Παρέμεινε προσιτό. Όμως απέκτησε κάτι πιο ανθεκτικό από την τιμή: πολιτισμικό βάρος.



Σήμερα θεωρείται cult ρολόι όχι γιατί είναι σπάνιο, αλλά γιατί αφηγείται ιστορίες. Και στην εποχή της υπερβολικής τεχνολογίας, αυτό το καθιστά πιο επίκαιρο από ποτέ.