Stranger Things: Πρεμιέρα των νέων επεισοδίων στην Ελλάδα – Τι ώρα θα τα δούμε

Τα νέα επεισόδια της σειράς Stranger Things κάνουν πρεμιέρα σήμερα, με το ελληνικό κοινό να μπορεί να τα παρακολουθήσει στο Netflix από τα ξημερώματα της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου, στις 03:00 π.μ. Η δεύτερη φάση της τελευταίας σεζόν υπόσχεται έντονες ερμηνείες και συναρπαστικές σκηνές δράσης, ξεπερνώντας ήδη σε επιδόσεις τον προηγούμενο κύκλο.

Η πλοκή συνεχίζει από τα γεγονότα της προηγούμενης σεζόν, με την ομάδα να προσπαθεί να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει τον Vecna, σε ένα τραυματισμένο Hawkins γεμάτο ρήγματα.

Παράλληλα, το ανθρωποκυνηγητό για την Eleven περιπλέκουν την αποστολή, ενώ όσο πλησιάζει η επέτειος της εξαφάνισης του Will Byers, όλοι πρέπει να ενωθούν για μια τελευταία, καθοριστική μάχη με μια νέα, ιδιαίτερα επικίνδυνη απειλή.

Τα πρώτα επεισόδια της τελευταίας σεζόν, που κυκλοφόρησαν πριν από έναν μήνα, έτυχαν θερμής υποδοχής από τα διεθνή μέσα, με πολλούς κριτικούς να χαρακτηρίζουν τη σεζόν «εντυπωσιακή και φιλόδοξη». Ο Guardian τα περιέγραψε ως «πολυτελή τελική εκκίνηση», υπογραμμίζοντας πως η σειρά καταφέρνει να προσαρμόσει το ύφος της σε πιο ώριμο, σκοτεινό και θεαματικό αφήγημα χωρίς να χάνει τη συναισθηματική της βάση. Το Rotten Tomatoes καταγράφει περίπου 85% θετικές κριτικές.

Το φινάλε της σειράς, σε μορφή τηλεταινίας, έχει προγραμματιστεί για την 1η Ιανουαρίου, επίσης στις 03:00 π.μ., ολοκληρώνοντας οριστικά την ιστορία του Stranger Things.