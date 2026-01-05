Ο Σουδανός που εκτελεί βολές με τον πιο... ανορθόδοξο τρόπο αστόχησε και έγινε viral (video)

Στο Κολεγιακό πρωτάθλημα (NCAA) το πανεπιστήμιο της άσημης Σέντραλ Φλόριντα κέρδισε το Κάνσας κάνοντας την μεγάλη έκπληξη, όμως στο συγκεκριμένο ματς έκλεψε την παράσταση μια... χαμένη βολή.

Ο Τζον Μπολ έγινε viral με τον τρόπο που εκτελεί τις βολές του, καθώς αυτός είναι ο μόνιμος τρόπος του να σουτάρει από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Παραδόξως το ποσοστό ευστοχίας του δεν είναι και άσχημο (66,7%) αν λάβει κανείς υπόψιν τον... ανορθόδοξο τρόπο που εκτελεί, και πλέον ακόμα και ο τελευταίος «σέρφερ» του διαδικτύου έμαθε πως ο συγκεκριμένος αθλητής, εκτελεί τις ελεύθερες βολές με τρόπο που δεν μπορεί να συγκριθεί.

Υπάρχουν μπασκετμπολίστες που εκτελούν με το ένα χέρι και λίγο... παράξενα, όμως ο Σουδανός σέντερ το παράκανε, με αποτέλεσμα το θέαμα της βολής του να προκαλεί γέλια.