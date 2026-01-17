Ποιος είναι ο Γιώργος Φρανκς που κατέρριψε ρεκόρ του Κώστα Κεντέρη από το 1999

Ο Γιώργος Φρανκς έκανε ιδανική πρεμιέρα στη νέα αγωνιστική περίοδο του κλειστού στίβου στις ΗΠΑ, σημειώνοντας σπουδαία επίδοση στα 300μ κλειστού στίβου.

ο 22χρονος σπρίντερ έτρεξε με τα χρώματα του πανεπιστημίου του Μαϊάμι στον αγώνα Jimmy Carnes Invitational 2026 που έγινε στο Γκέινσβιλ της Φλόριντα και τερμάτισε σε 32.88, χρόνος που αποτελεί τη νέα κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στο αγώνισμα για Έλληνα αθλητή. Ο Φρανκς κατέλαβε την τρίτη θέση στο σύνολο των πέντε σειρών που διεξήχθησαν, ενώ νικητής της διοργάνωσης ήταν ο Ολυμπιονίκης Νόα Λάιλς, ο οποίος επικράτησε στην πρώτη σειρά με χρόνο 32.60.

Με αυτή την κούρσα, ο Ελληνοαμερικανός αθλητής κατέρριψε το ανεπίσημο πανελλήνιο ρεκόρ του σπουδαίου Κώστα Κεντέρη, το οποίο ήταν 32.99 και κρατούσε από τις 23 Ιανουαρίου 1999, από ημερίδα που είχε διεξαχθεί στο Νέο Φάληρο. Μάλιστα, 27 χρόνια μετά, ο Φρανκς έγινε μόλις ο δεύτερος Έλληνας που καταφέρνει να «σπάσει» το φράγμα των 33’’ στα 300μ κλειστού στίβου.

Το προηγούμενο ατομικό ρεκόρ του στα 300μ ήταν 33.19 και είχε επιτευχθεί την περσινή χειμερινή περίοδο, πριν ακόμη ολοκληρωθεί η πολιτογράφησή του ως Έλληνα αθλητή. Πλέον δείχνει ότι στο στόχαστρό του μπορούν να μπουν και τα πανελλήνια ρεκόρ κλειστού στα 200μ και στα 400μ που ανήκουν στον Αλέξη Αλεξόπουλο με 20.62 και στον Κεντέρη με 46.36 αντίστοιχα.

George Franks records second-fastest time at 32.88 in the men's 300m‼️ pic.twitter.com/K1ax8Bjl6d — Miami Hurricanes Track & Field/Cross Country (@CanesTrack) January 16, 2026

Γιατί είναι κορυφαία επίδοση και όχι πανελλήνιο ρεκόρ

Στον στίβο η ενδιάμεση απόσταση των 300μ δεν συνηθίζεται να επιλέγεται από τους διοργανωτές αγώνων, καθώς υπάρχουν τα καθιερωμένα αγωνίσματα των 200μ και των 400μ. Για αυτό τον λόγο η παγκόσμια ομοσπονδία στίβου δεν αναγνωρίζει παγκόσμια ρεκόρ στο αγώνισμα (World Records), καταγράφει όμως κορυφαίες επιδόσεις όλων των εποχών (World Best Performances), η οποία στη συγκεκριμένη απόσταση σε κλειστό στίβο είναι το 31.56 του Στίβεν Γκάρντινερ (Μπαχάμες).

Αντίστοιχα, ο ΣΕΓΑΣ ακολουθεί την ίδια λογική και δεν αναγνωρίζει τον χρόνο ως πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά ως κορυφαία ελληνική επίδοση στη συγκεκριμένη απόσταση.

Ποιος είναι ο Γιώργος Φρανκς

Ο 21χρονος έχει μεγαλώσει και ζει στις ΗΠΑ με Έλληνες γονείς της ομογένειας. Από την περσινή σεζόν επέλεξε να αγωνίζεται με τα ελληνικά χρώματα και έχει ήδη δείξει το εύρος των δυνατοτήτων του. Μάλιστα κατέγραψε τις πρώτες εμφανίσεις με το εθνόσημο, τόσο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23 στο Μπέργκεν, όπου έφτασε μέχρι τα ημιτελικά των 400μ, όσο και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ομάδων της Μαδρίτης όπου έδωσε πολύτιμους πόντους στην Ελλάδα για τον στόχο της παραμονής στα 400μ και στη μεικτή σκυταλοδρομία 4Χ400μ.

Το περασμένο καλοκαίρι σημείωσε εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ στα 400μ με 45.20, επίδοση που αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη όλων των εποχών στην Ελλάδα. Για τη φετινή χρονιά, ο μεγάλος του στόχος είναι η κατάρριψη του πανελληνίου ρεκόρ στα 400μ, που ανήκει στον Δημήτρη Ρέγα με 45.11 από το 2006, καθώς και η προσέγγιση του φράγματος των 45’’. Παράλληλα, στο πλάνο του βρίσκονται οι διακρίσεις στο NCAA και μια αξιόλογη παρουσία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου του Μπέρμιγχαμ.