Μια 92χρονη σπρίντερ γίνεται viral και αντικείμενο μελέτης για τους επιστήμονες

Αν χρειαζόμασταν μια απόδειξη πως τα χρόνια είναι απλά ένας αριθμός, την βρήκαμε στη φυσική κατάσταση μιας Ιταλίδας γυναίκας που στα 92 της έτη συνεχίζει να τρέχει.

Η Έμα Ματσένκα τα έχει ακόμη... 400 και η φυσική της κατάσταση είναι κάτι που κάνει μέχρι και τους επιστήμονες να ασχολούνται με την περίπτωση της. Η ηλικιωμένη σπρίντερ μπορεί να τρέξει 200 μέτρα απόσταση σε μόλις 50 δευτερόλεπτα και μάλιστα έχει σπάσει πολλά ρεκόρ, ενώ στο παρελθόν έχει κατακτήσει και 12 τίτλους.

Screenshot

Επιστήμονες του εξωτερικού έχουν προσεγγίσει την Ιταλίδα αθλήτρια για να ανακαλύψει τον τρόπο που διατηρείται, την διατροφή που κάνει, το παρελθόν της, καθώς και τα χαρακτηριστικά που την κάνουν να μοιάζει ακόμη... νέα στο τρέξιμο.

Ότι και να είναι αυτό που κάνει την Ματσένκα ξεχωριστή, δίνει ελπίδα και κουράγιο στην τρίτη ηλικία. Αυτό είναι από μόνο του κάτι σπουδαίο και ίσως η μεγαλύτερη της διάκριση.