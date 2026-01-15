Αλμπαθέτε: Η ομιλία του προπονητή της πριν την ιστορική πρόκριση (vid)

Η Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε εκτός συνέχειας του Copa del Rey από την ομάδα της Αλμπαθέτε και τον γνωστό στο ελληνικό κοινό, Χεφτέ Μπεντακόρ. Ο πρώην επιθετικός του Πανσερραϊκόυ, ο οποίος είναι δανεικός από τον Ολυμπιακό στους Ισπανούς, πέτυχε 2 γκολ και οδήγησε την ομάδα του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η Αλμπαθέτε είχε μείνει 5 παιχνίδια χωρίς νίκη και βρίσκεται στην 17η θέση της La Liga 2, κάτι που κάνει ακόμα μεγαλύτερο το κάζο για την 15 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης και 2η της La Liga, Ρεάλ Μαδρίτης.

Tα ισπανικά Μέσα ενημέρωσης την Πέμπτη (15/01) αποκάλυψαν τα όσα είπε ο προπονητής των γηπεδούχων, Αλμπέρτο Γκονζάλες πριν την έναρξη του αγώνα, οθώντας τους ποδοσφαιριστές του να πάρουν μια ιστορική πρόκριση.

🚨 Albacete coach BEFORE the game: "Albacete has never got a single win against Real Madrid in all of history.



Do you know why? It's because that win was saved for tonight."

«Η Αλμπαθέτε δεν έχει πανηγυρίσει ποτέ τη νίκη απέναντι στην Ρεάλ σε όλη την ιστορία της. Ξέρετε γιατί; Είναι επειδή κρατήσαμε αυτή τη νίκη για απόψε», είπε, ενώ οι οπαδοί της Αλμπαθέτε θέλησαν να... πικάρουν αυτούς της Ρεάλ, ευχαριστώντας τους για την νίκη και... παρακαλώντας τους να έρθουν και την άλλη εβδομάδα.

🤩🗣️ La arenga del Albacete: "Jamás en la historia el Albacete ha ganado al Real Madrid, porque hoy es el día, estaba reservado para hoy" pic.twitter.com/urp9vwllKz — Diario SPORT (@sport) January 15, 2026

Από εδώ και πέρα η Αλμπαθέτε περιμένει την κλήρωση που μπορεί να την φέρει αντιμέτωπη με την έτερη ομάδα της Μαδρίτης, την Ατλέτικο και την Αθλέτικ Μπιλμπάο του επίσης γνωστού στο ελληνικό κοινό, Ερνέστο Βαλβέρδε. Επίσης, εκεί μπορεί να βρεθεί και η Μπαρτσελόνα αν επικρατήσει το βράδυ της Πέμπτης (15/01) της Σανταντέρ.