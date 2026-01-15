ΑΕΚ: Από την κορυφή στην αμφιβολία ένα κάζο δρόμος...

Η Ένωση δείχνει ότι έχει μείνει στα... μελομακάρονα και γενικά στην διακοπή των γιορτών, καθώς μετά την ισοπαλία στην Θεσσαλονίκη με τον Άρη, έμεινε εκτός κυπέλλου και μάλιστα μέσα στην Φιλαδέλφεια από τον ΟΦΗ, δείχνοντας σημάδια ανησυχητικά ενόψει του ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό στο ίδιο γήπεδο.

Eurokinissi

Οι μεγάλες προσδοκίες κατέρρευσαν σε μόλις τέσσερις μέρες

Η ΑΕΚ πήγε στην διακοπή των Χριστουγέννων όντας σε εξαιρετική κατάσταση και μέσα σε όλους τους στόχους που είχε βάλει από την αρχή της σεζόν. Μέσα από τις εμφανίσεις και τις νίκες της δημιούργησε προσδοκίες στον κόσμο της, όμως η νέα χρονιά την προσγείωσε απότομα και έφερε στους φίλους της την ανησυχία, ότι ίσως είναι η αρχή μιας κατηφόρας χωρίς τελειωμό όπως αυτή του Μαΐου του 2025.

Eurokinissi

Ο προπονητής και οι παίχτες δεν φρόντισαν να ανταπεξέλθουν σε αυτά που μόνοι τους δημιούργησαν, καθώς μόλις στα δυο πρώτα ματς του 2026 έπεσαν από τον κορυφή του πρωταθλήματος και έμειναν εκτός κυπέλλου, έχοντας ένα μονοπάτι βάτο μέχρι τον τελικό κάτι που κάνει την αποτυχία ακόμα μεγαλύτερη. Αυτό που τρομάζει όμως δεν είναι τόσο τα αποτελέσματα αλλά η εικόνα της ομάδας που δείχνει να μην έχει ενέργεια και ταχυδύναμη ενώ ίσως ο ένας χαφ που ψάχνει να μην είναι αρκετός για αυτό που χρειάζεται.

Τα λάθη του Νίκολιτς έφεραν πίσω την εικόνα του Οκτώβρη

Ο Σέρβος προπονητής μετά το τέλος του παιχνιδιού ανέλαβε όπως ήταν φυσικό την ευθύνη και επιβεβαίωσε την ειλικρίνεια που τον κατέχει και έχουμε αναφέρει ξανά και σε προηγούμενα blog. Και αυτό γιατί κατέβασε μια ομάδα με εξτρέμ, αφήνοντας πίσω το πλάνο του, ώστε να χτυπήσει τον ΟΦΗ από τα πλάγια αλλά ξέχασε να βάλει τον ιδανικό επιθετικό που θα ανταποκρινόταν σε αυτήν την προσέγγιση. Ο Βάργκα έμεινε εκτός ενδεκάδας και ο Γιόβιτς έδειχνε χαμένος κάνοντας τους Ελίασον - Κουτέσα να μην έχουν ένα σημείο αιχμής που θα τελείωνε ιδανικά τις προϋποθέσεις τους.

Eurokinissi

Επίσης και τα χαφ δεν ήταν στην μέρα τους. Ο Καλοσκάμης ήθελε αλλά δεν μπορούσε, ο Πινέδα ήταν κακός και ο Μάνταλος προσπαθούσε να μαζέψει λίγο την κατάσταση χωρίς όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα. Με αυτά τα δεδομένα, ο ΟΦΗ «χτύπησε» στους χώρους έχοντας γεμίσει το κέντρο του όπως το έκανε και στο πρωτάθλημα κάτι που του έδωσε την δυνατότητα να απειλεί όποτε θέλει την εστία του Αλμπέρτο Μπρινιόλι.

Οι αλλαγές που δεν βοήθησαν και οι διαφορές Βάργκα-Γιόβιτς

Ο Νίκολιτς στην επανάληψη έριξε στο ματς τον Βάργκα θέλοντας να βρει το πολυπόθητο γκολ που θα έδινε στην ΑΕΚ την πρόκριση. Όμως δεν διόρθωσε την πιο βασική δυσλειτουργία της ομάδας του. Κράτησε τον Γιόβιτς μέσα που έδειχνε εξαφανισμένος, ενώ χαλούσε και επιθέσεις, αντί να περάσει ένα χαφ που θα μπορούσε να δημιουργήσει φάσεις αλλά και να συμμαζέψει λίγο την μεσαία γραμμή αναχαιτίζοντας τις επικίνδυνες αντεπιθέσεις των Κρητικών όπου σε μια από αυτές δέχθηκε και το γκολ.

Eurokinissi

Όσον αφορά τον Βάργκα, έδειχνε πιο κινητικός και με μεγαλύτερες εντάσεις σε σχέση με τον Σέρβο χωρίς όμως να τροφοδοτηθεί όσο θα ήθελε, ώστε να γίνει απειλητικός. Επίσης ο Πινέδα μετά τις σούπερ εμφανίσεις στο προηγούμενο δίμηνο, φαίνεται να έχει στερέψει από δυνάμεις. Η ΑΕΚ δείχνει κομμένη στα δυο χωρίς τον κάλο Μεξικανό και ίσως αυτό κάνει την ανάγκη για μεταγραφή σε αυτή την θέση ακόμα πιο απαραίτητη ώστε να παίρνει και αυτός τις ανάσες που χρειάζεται.

Eurokinissi

Η ευθύνη του Νίκολιτς, η παραδοχή του Μάνταλου και ο κίνδυνος

Όλα τα παραπάνω εμφανίζουν μια ομάδα απροετοίμαστη για τα ματς που ήρθαν και έπονται κάτι που είναι ευθύνη καθαρά του προπονητή αλλά ίσως και της νοοτροπίας των ίδιων των ποδοσφαιριστών. Ήδη στα δυο πρώτα ματς της νέας χρόνιας η ΑΕΚ δείχνει σημάδια κατάρρευσης χωρίς να ξέρουμε αν μπορεί να τα επουλώσει. Όλα αυτά επιβεβαιώνονται και από τις δηλώσεις του ίδιου του αρχηγού της που κάνουν την κατάσταση ακόμα πιο περίπλοκη.

Eurokinissi

Χωρίς να θέλουμε να μειώσουμε όσα έχει πετύχει η ομάδα ίσως όλα αυτά τα διθυραμβικά σχόλια και οι επιτυχίες της δημιούργησαν άγχος και πίεση οδηγώντας την να χάσει το μυαλό της λόγω των πολλών επιτυχιών το προηγούμενο διάστημα. Αν δεν αλλάξει αυτό μπορεί να επιστρέψει σε καταστάσεις που (θεωρούμε ότι) έχουν περάσει όμως με αυτήν την εικόνα δεν είναι και δύσκολο να ξαναέρθουν.

Η ΑΕΚ δεν είναι μόνο ότι έχασε τον ένα στόχο που μάλιστα ήθελε πολύ ο προπονητής της αλλά κινδυνεύει να χάσει και δεύτερο καθώς με ανεπιτυχή αποτέλεσμα την Κυριακή απέναντι στον Παναθηναϊκό θα μείνει πίσω σε σχέση με τους ανταγωνιστές της. Για να μην γίνει αυτό η Ένωση πρέπει να γυρίσει το χαρτί και να εμφανιστεί με τις αρχές και τις εντάσεις που είχε πριν τα Χριστούγεννα ώστε να πάει μέχρι τέλους για το πρωτάθλημα αλλά και όσο πιο μακριά μπορεί στην Ευρώπη όπου είναι και ότι πλέον της έχει απομείνει...