Απαγωγή και δολοφονία: Αυτή είναι η ιστορία του «Μαραντόνα» της Αγίας Βαρβάρας

Τον Νοέμβριο του 2005, ο Κώστας Σπινάρης παραβίασε άδεια από τις Φυλακές Αλικαρνασσού, ενώ τον Μάρτιο του 2006 συνελήφθη στην Τουρκία για διακίνηση ναρκωτικών. Εκεί καταδικάστηκε σε κάθειρξη 12 ετών και 6 μηνών.

Η φυγή του στη γειτονική χώρα συνδέθηκε και με την προσπάθειά του να αποφύγει τον κίνδυνο βεντέτας. Αφού εξέτισε μεγάλο μέρος της ποινής του, εκδόθηκε στην Ελλάδα κατόπιν αιτήματος των ελληνικών δικαστικών Αρχών, καθώς είχε ήδη καταδικαστεί σε δις ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 25 χρόνια φυλάκισης για ηθική αυτουργία στη δολοφονία του «Μαρσελίνο» και για αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά.

Ένα ξεχωριστό παιδί

Ο «Μαρσελίνο», κατά κόσμον Γιάννης Τσατσάνης, γεννήθηκε στην Αγία Βαρβάρα Αιγάλεω και από μικρός ξεχώριζε. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στον περίγυρό του και διέθετε σπάνιο ποδοσφαιρικό ταλέντο. Αγωνιζόταν στον Κεραυνό Αγίας Βαρβάρας, με τους φιλάθλους να τον αποκαλούν «Μαραντόνα», σε μια εποχή που ο Αργεντινός σούπερ σταρ έγραφε ιστορία στα γήπεδα.

Screenshot

Παρά την καταγωγή του, προερχόταν από εύπορη οικογένεια, καθώς ο πατέρας του, Γιώργος Τσατσάνης, ήταν γνωστός εισαγωγέας ηλεκτρονικών ειδών. Το πιο σοκαριστικό στοιχείο της υπόθεσης ήταν πως οι δολοφόνοι του ανήκαν στον στενό του κύκλο. Φίλοι παιδικοί και συγγενείς. Ενδεικτικό της υποκρισίας που επικράτησε, είναι πως στην κηδεία του 17χρονου ένας από τους δράστες σήκωσε το φέρετρο, άλλος τον αναζητούσε προσποιούμενος τον ανήσυχο φίλο, ενώ τρίτος δείπνησε με τους γονείς του θύματος, καταριόμενος τους υποτιθέμενους δολοφόνους.

Η παγίδα

Το απόγευμα της Κυριακής 18 Μαρτίου 1990, ο Γιάννης Τσατσάνης βρισκόταν σε καφετέρια, όταν οι στενοί του φίλοι Κώστας Σπινάρης και Δημήτρης Αγαπητός τον πλησίασαν, λέγοντάς του πως γνώριζαν ποιοι είχαν κλέψει το ραδιοκασετόφωνο από το αυτοκίνητό του.

Ο 17χρονος τους ακολούθησε χωρίς να υποψιαστεί τίποτα. Αφού άλλαξαν όχημα στη Νίκαια, κατευθύνθηκαν προς το Σχιστό, όπου τους περίμεναν οι Σταμάτης Γρυπαίος, Δημήτρης Σκαφτούρος και Γιάννης Λαζάρου. Μόλις ο Μαρσελίνο βγήκε από το αυτοκίνητο, δέχθηκε επίθεση, ενώ έπεσε και πυροβολισμός στον αέρα. Οι δύο φίλοι του προσποιήθηκαν τον φόβο και τράπηκαν σε φυγή.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε σε διαμέρισμα στο Χαϊδάρι, ιδιοκτησίας του Γιάννη Πετράκη, ο οποίος – σύμφωνα με την Αστυνομία – δεν γνώριζε την απαγωγή. Εκεί κρατήθηκε δεμένος και με κουκούλα για 4 έως 5 ημέρες.

Τα λύτρα και το φρικτό τέλος

Οι απαγωγείς επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τον πατέρα του, ζητώντας 150 εκατομμύρια δραχμές, χρησιμοποιώντας ακόμα και ηχογραφημένη κασέτα με τη φωνή του παιδιού. Ζωντανή επικοινωνία, ωστόσο, δεν υπήρξε ποτέ.

Καθώς τα λύτρα καθυστερούσαν και φοβούμενοι ότι ο Μαρσελίνο είχε αναγνωρίσει τους φίλους του, οι δράστες αποφάσισαν να τον δολοφονήσουν. Τον μετέφεραν στα Σκούρτα Βοιωτίας, σε μαντρί στο Κάτω Πηγάδι, όπου αφού έσκαψαν λάκκο, ο Γρυπαίος τον πυροβόλησε δύο φορές – στην καρδιά και τον αυχένα.

Screenshot

Σοκαριστικό είναι πως, ακόμη και μετά τη δολοφονία, συνέχισαν να τηλεφωνούν στον πατέρα του ζητώντας λύτρα. Το πτώμα εντοπίστηκε στις 19 Ιουνίου, σε προχωρημένη σήψη, θαμμένο σε κοπριά, με το κεφάλι σε απόσταση 50 μέτρων. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε μέσα σε λίγες ημέρες.

Η δίκη και οι ποινές

Η δίκη ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 1991. Παρά τον πόνο του, ο πατέρας του θύματος είχε δηλώσει πως δεν επιθυμούσε εκδίκηση. Ωστόσο, το κλίμα ήταν εκρηκτικό, με επεισόδια και επιθέσεις από συγγενείς και φίλους του Μαρσελίνο.

Στις 19 Δεκεμβρίου, το δικαστήριο καταδίκασε και τους οκτώ κατηγορούμενους, επιβάλλοντας βαριές ποινές. Οι Γρυπαίος και Σπινάρης καταδικάστηκαν ακόμη και σε θανατική ποινή, παρότι είχε ήδη καταργηθεί.



Ο Σκαφτούρος, που είχε διαφύγει στο εξωτερικό, συνελήφθη στη Νέα Υόρκη το 2008, σε συνεργασία με το FBI, λίγο πριν παραγραφεί το αδίκημα.

Πηγη: athletiko.gr