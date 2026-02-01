Καθώς ο ήλιος έδυε στον δρόμο προς τη βόρεια ακτή του Μαρόκου, ο Άντριαν Χιθ σκεφτόταν όλα όσα του είχε χαρίσει το ποδόσφαιρο. Από ένα μικρό χωριό της Αγγλίας, μέχρι τα μεγαλύτερα γήπεδα της Ευρώπης και τους πάγκους της Major League Soccer στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτό που δεν μπορούσε να φανταστεί ήταν ότι αυτή η διαδρομή, μια συνέντευξη για δουλειά στη Σαουδική Αραβία, θα μετατρεπόταν σε εφιάλτη. Και ότι θα κοιτούσε τον άνθρωπο που οδηγούσε το αυτοκίνητο, αναρωτώμενος αν το ποδόσφαιρο θα ήταν τελικά αυτό που θα του κόστιζε τη ζωή.

Η πορεία ενός ανθρώπου του ποδοσφαίρου

Ο Χιθ μεγάλωσε στο Knutton της Αγγλίας και έκανε καριέρα σε ομάδες όπως η Stoke City και η Everton, όπου έγραψε ιστορία τη δεκαετία του ’80. Αγωνίστηκε στην Ισπανία με την Espanyol και αργότερα, ως προπονητής, βρέθηκε στις ΗΠΑ, περνώντας από Austin, Orlando και Minnesota United. Στην καριέρα του προπόνησε ακόμη και τον Κακά, έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της εποχής του.

Μετά την αποχώρησή του από τη Minnesota United το 2023, πήρε ένα διάλειμμα από τους πάγκους. Όμως το καλοκαίρι του 2024, ένα τηλεφώνημα από Βρετανό ατζέντη για δουλειά στη Σαουδική Αραβία άναψε ξανά τη σπίθα.

Η δουλειά που έμοιαζε απολύτως κανονική

Οι συζητήσεις αφορούσαν μισθό, τεχνικό επιτελείο, συνθήκες διαμονής, ακόμα και ιατρική κάλυψη. Τίποτα δεν έμοιαζε ύποπτο. Ο ίδιος μίλησε με ανθρώπους που είχαν εργαστεί στη Σαουδική Αραβία, ακόμη και με τον Στίβεν Τζέραρντ. Όλοι μίλησαν θετικά.

Λίγο αργότερα, του ζητήθηκε να ταξιδέψει στο Μαρόκο για να συναντήσει τον ιδιοκτήτη της ομάδας. Το εισιτήριο στάλθηκε, το ξενοδοχείο ήταν πέντε αστέρων. Τίποτα δεν προμήνυε τι θα ακολουθούσε.

Όταν έφτασε στην Ταγγέρη, δύο άνδρες τον υποδέχθηκαν με λουλούδια και τον οδήγησαν σε ένα μαύρο σεντάν. Ύστερα από περίπου 40 λεπτά, το αυτοκίνητο βγήκε από τον κεντρικό δρόμο και κατευθύνθηκε σε μια υποβαθμισμένη περιοχή.

Ο Χιθ μεταφέρθηκε σε ένα μικρό διαμέρισμα, όπου τρεις άνδρες του ξεκαθάρισαν ότι δεν υπήρχε καμία δουλειά. Του ζήτησαν ένα εξαψήφιο ποσό, απειλώντας τη ζωή του ίδιου και της οικογένειάς του.

“I don’t know what happens to me, but I’m not giving you the money.”



Adrian Heath recounts the harrowing tale of his kidnapping in Morocco pic.twitter.com/eJ2JrXFTL9 — SiriusXM FC (@SiriusXMFC) January 26, 2026

«Εκείνες οι ώρες ήταν οι χειρότερες της ζωής μου»

Για περίπου 24 ώρες, ο Χιθ κρατήθηκε στο διαμέρισμα. Ένα μαχαίρι στον λαιμό του, συνεχείς απειλές και μια αγωνιώδης προσπάθεια να κερδίσει χρόνο.

Σκεφτόταν τη γυναίκα του, τα παιδιά και τα εγγόνια του. Όπως είπε αργότερα, εκείνες οι ώρες ήταν «όταν όλα έμοιαζαν να τελειώνουν».

Η σύζυγός του, Τζέιν, αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά από τα μηνύματα και τον τόνο της φωνής του. Σε μια κρίσιμη στιγμή, αρνήθηκε να μεταφέρει χρήματα, επικαλούμενη τεχνικούς λόγους.

Οι απαγωγείς πήραν το κινητό του, αλλά ξέχασαν να απενεργοποιήσουν την τοποθεσία. Η οικογένεια εντόπισε το στίγμα και ειδοποίησε τις Αρχές. Ξαφνικά, η στάση των δραστών άλλαξε. Χωρίς εξηγήσεις, τον μετέφεραν στο αεροδρόμιο και τον άφησαν στον δρόμο, παίρνοντας μόνο λίγα μετρητά. Ο Χιθ αγόρασε άμεσα εισιτήριο και έφυγε για την Ευρώπη, όπως γράφει σε δημοσίευμα του το The Athletic.

«Ήμουν απλώς τυχερός»

Όταν επέστρεψε στις ΗΠΑ, τον περίμεναν η σύζυγός του και το FBI. Για εβδομάδες, η οικογένεια ζούσε υπό προστασία. Ο ίδιος δηλώνει ότι στάθηκε απλώς «πολύ τυχερός» που επέζησε.

Η υπόθεση ερευνάται από τις αμερικανικές και βρετανικές Αρχές και αφορά κύκλωμα που προσποιείται ποδοσφαιρικά πρότζεκτ, χωρίς να υπάρχει πραγματική ομάδα ή συμβόλαιο.

Σήμερα, ο Άντριαν Χιθ δηλώνει ότι η εμπειρία αυτή τον έκανε να επανεκτιμήσει τα πάντα. «Το μόνο που έχει πραγματική σημασία είναι η οικογένεια. Όλα τα άλλα έρχονται δεύτερα», λέει.

Κι όμως, παρά τον εφιάλτη, θέλει να επιστρέψει στο ποδόσφαιρο. Όχι από φιλοδοξία, αλλά γιατί, όπως λέει, το άθλημα του έδωσε τόσα πολλά — και δεν θέλει η τελευταία του ανάμνηση να είναι εκείνη η νύχτα στο Μαρόκο.