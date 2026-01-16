ΑΕΚ: Τα δύο ζευγάρια που θα «βγάλουν» τον αντίπαλό της στους «16» του Conference League

Τον περασμένο Δεκέμβριο, η ΑΕΚ με μία επική ανατροπή προκρίθηκε ως τρίτη στους «16» του Conference League και έφτιαξε τον δρόμο της για την συνέχεια της στη διοργάνωση. Οπότε, δεν θα φορτωθεί δύο ακόμα ματς και θα παίξει ξανά στην Ευρώπη τον Μάρτιο, με αποτέλεσμα να μην γίνει πιο βαρύ το πρόγραμμα.

Η αντίπαλος της ΑΕΚ θα προκύψει έπειτα από κλήρωση στις 27 Φεβρουαρίου 2026. Το πρώτο παιχνίδι της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς στη φάση των «16» είναι προγραμματισμένο για τις 12 Μαρτίου και η ρεβάνς στις 19 του ίδιου μήνα. Ωστόσο, την Παρασκευή (16/1) ξεκαθαρίστηκαν οριστικά οι λεπτομέρειες γύρω από τη διαδικασία της κλήρωσης και τον δρόμο της Ένωσης στη διοργάνωση μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Νιόν.

Από αυτή προέκυψαν τα οκτώ ζευγάρια, οι νικητές των οποίων θα σχηματίσουν -μαζί με τους οκτώ πρώτους της League Phase- τη φάση των «16». H AEK έμαθε τα δύο ζευγάρια, από τα οποία θα βγει ο αντίπαλός της και αυτά είναι Νόα – Άλκμααρ και Ντρίτα – Τσέλιε. Δηλαδή η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα παίξει με τον νικητή είτε του Νόα – Άλκμααρ είτε του Ντρίτα – Τσέλιε.

Οι ημερομηνίες του Conference League:

Κλήρωση playoffs: 16 Ιανουαρίου 2026

Πρώτος αγώνας playoffs: 19 Φεβρουαρίου 2026

Δεύτερος αγώνας playoffs: 26 Φεβρουαρίου 2026

Κλήρωση από τη φάση των 16 μέχρι και τον τελικό: 27 Φεβρουαρίου 2026

Πρώτος αγώνας των 16: 12 Μαρτίου 2026

Δεύτερος αγώνας των 16: 19 Μαρτίου 2026

Πρώτος αγώνας των προημιτελικών: 9 Απριλίου 2026

Δεύτερος αγώνας των προημιτελικών: 16 Απριλίου 2026

Πρώτος αγώνας των ημιτελικών: 30 Απριλίου 2026

Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών: 7 Μαΐου 2026

Τελικός: 27 Μαΐου στη Λειψία

