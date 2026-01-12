ΑΕΚ: Η επανεμφάνιση των αδυναμιών, το χαμένο μομέντουμ και ο μονόδρομος του Νίκολιτς

Η ΑΕΚ «πλήρωσε» στην Θεσσαλονίκη τις αδυναμίες της που έκαναν πάλι την εμφάνιση τους, την τεράστια αποχή που της χάλασε την φορά και τον ρυθμό και παρόλο που είχε ευκαιρίες έστω και έτσι να «κλέψει» την νίκη, «πέταξε» φυσιολογικά δυο πόντους σε μια έδρα που δεν έχει νικήσει κανένας από τους άλλους τρεις ανταγωνιστές της, κάτι που μόνο τυχαίο δεν είναι.

Eurokinissi

Η διακοπή που κόστισε, ο διαβασμένος Άρης και ο πόντος - «χρυσάφι»

Για να πάρεις το αποτέλεσμα που θες και ειδικά σε ένα ντέρμπι αρχικά πρέπει να έχεις όλους τους παίχτες σε τουλάχιστον καλή απόδοση. Η ΑΕΚ δεν είχε ούτε έναν και αυτό έχει εξήγηση. Η ομάδα του Νίκολιτς έδειξε τελείως εκτός ρυθμού λόγω της διακοπής και επιβεβαίωσε ότι τόσες μέρες αδράνειας ποτέ δεν ωφελούν μια ομάδα που είναι σε φόρμα.

Πέρα από αυτά βρήκε και έναν Άρη με ένα προπονητή που ξέρει πως να διαβάζει αυτά τα ματς κάτι που δεν της έδωσε την δυνατότητα να πάρει την νίκη. Σίγουρα με τέτοια εμφάνιση και ο πόντος που πήρε μοιάζει με επιτυχία αλλά θα χρειαστεί να αλλάξει πολλά ο προπονητής της για τα ματς που έρχονται με ΟΦΗ την Τετάρτη και Παναθηναϊκό την Κυριακή γιατί εκεί δεν υπάρχει περιθώριο λάθους.

Eurokinissi

Το άστρο των τελευταίων λεπτών που χάθηκε και ο ξεκάθαρος Νίκολιτς

Η ΑΕΚ έχει πάρει πολλά φέτος στα τελευταία λεπτά των παιχνιδιών αλλά χθες η τύχη της γύρισε την πλάτη. Μπορεί η εικόνα της να μην ήταν για νίκη αλλά αν δει κάνεις τις φάσεις της ΑΕΚ στο τελευταίο πεντάλεπτο θα μπορούσε να πει ότι μένει μια πικρία για το αποτέλεσμα. Από την άλλη θα μπορούσε να πει και ευχαριστώ καθώς μια με το ακυρωθέν γκολ αλλά και γενικά με τις φάσεις που είχε ο Άρης, γλύτωσε τα πολύ χειρότερα.

Eurokinissi

Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε πάντως είναι όσα είπε ο Νίκολιτς στην συνέντευξη Τύπου. Δεν προσπάθησε ούτε να κρυφτεί, ούτε να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα καθώς έβλεπε την εικόνα της ομάδας του μέσα στις προπονήσεις της βδομάδας και δυστυχώς όσο κάλος και να είναι δεν έχει μαγικό ραβδάκι για να την αλλάξει μέσα σε λίγες μέρες. Επειδή λοιπόν είδε ότι δεν μπορούσε να πάρει το παιχνίδι προτίμησε να μην το χάσει και έπραξε σωστά καθώς δεν χάθηκε και ο κόσμος με μια ισοπαλία. Η ΑΕΚ απλά δεν κέρδισε σε μια έδρα που δεν το έκανε και κανένας άλλος, απλά έχασε ίσως την ευκαιρία να κάνει ένα statement για το πρωτάθλημα εκεί που δεν το κατάφεραν οι ανταγωνιστές της.

Eurokinissi

Η δυσκολία στην ανάπτυξη, ο Βάργκα και οι σκέψεις του Νίκολιτς

Για να προχωρήσουμε στα τακτικά θέματα του παιχνιδιού, η ΑΕΚ είχε μεγάλη δυσκολία στην ανάπτυξη της και αυτό οφείλεται στον Καντεβέρε ο οποίος μετά την απουσία λόγω καρτών του Μορόν έκανε την ζωή των αμυντικών της ΑΕΚ δύσκολη. Ίσως ήταν η τέλεια λύση για τον Χιμένεθ και αυτό που ήθελε να παίξει.

Αν σε αυτό συνυπολογίσουμε και την κακή μέρα των Πίνεδα, Λιούμπισιτς και Ζοάο Μάριο, τον περιορισμένο αμυντικά Μάριν (που είχαν ως αποτέλεσμα την κακή κυκλοφορία) και τους Πήλιο - Οντουμπάτζο που δεν βοήθησαν επιθετικά, είναι όλη η περίληψη του παιχνιδιού.

Eurokinissi

Για αυτό η ΑΕΚ πρέπει να βρει χαφ που να δίνει ασφάλεια στην πίεση και σιγουριά στις μεταβιβάσεις και κατά την προσωπική μου άποψη πλάγια μπακ που να μπορούν αποδώσουν στα θέλω του προπονητή καθώς μετά τον Ρότα (που σήμερα έλειψε πολύ) φαίνεται μέχρι τώρα να υπάρχει το... χάος.

Επιπλέον θα ανοίξω το κεφάλαιο Βάργκα. Ο Ούγγρος επιθετικός πέρασε ως αλλαγή σε ένα ματς που δεν ήταν στο τέμπο που θα ήθελε η ομάδα του, χωρίς ακόμα καλά καλά να ξέρει του συμπαίκτες του και δίχως να έχει τροφοδοτηθεί όπως θα έπρεπε, δείχνοντας ένας φορ που δεν περιορίζεται εύκολα από αμυντικούς, καθώς σε μεγάλο ποσοστό είτε κέρδισε τις μονομαχίες, είτε έπαιρνε φάουλ. Αυτό κάλο είναι να το έχουμε στο μυαλό μας και να μην σταθούμε μόνο στα ποσά γκολ θα βάλει μέχρι το τέλος της σεζόν.

Eurokinissi

Αν υπάρχει κάτι σίγουρο είναι ότι ο Νίκολιτς ήδη σκέφτεται το επόμενο ματς και πως η ομάδα του θα επανέλθει εκεί που ήταν πριν τις γιορτές. Και αυτό γιατί την Τετάρτη υπάρχει το νοκ-άουτ ματς με τον ΟΦΗ για το κύπελλο που θα σηματοδοτήσει την συνέχεια στο κύπελλο, αλλά και το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό που σε ότι φάση και να είναι, πάντα θα είναι ένας μεγάλος αντίπαλος και θα χρειαστεί προσοχή και βαρύτητα.

Η ΑΕΚ λοιπόν με την επιστροφή των τραυματιών και την προσθήκη Βάργκα πρέπει να βρει πάλι τα πατήματα της για να μπορέσει να πετύχει τους στόχους της που η ίδια με τα αποτελέσματα της έχει βάλει πολύ ψηλά. Σύμμαχοι της θα είναι η ενίσχυση με τον χαφ και ίσως με ένα δεξί μπακ, αλλά και ο προπονητής της που δείχνει να έχει τις λύσεις για όλα της τα προβλήματα.