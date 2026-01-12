Η Ελεονόρα Ικαρντόνα κατηγορήθηκε για προκλητικό ντύσιμο και επέστρεψε ακόμη πιο... «καυτή»

Η εντυπωσιακή παρουσιάστρια του DAZN, Ελεονόρα Ινκαρντόνα, εντυπωσίασε φορώντας ένα διαφανές μπλουζάκι, αλλά αναγκάστηκε να κάνει... ελιγμούς τρέχοντας για να αποφύγει να γίνει μούσκεμα καθώς άνοιξαν τα ποτιστικά πριν από την σέντρα του αγώνα.



Η Ελεονόρα ανεβάζει τους... παλμούς με την κάλυψη της Serie A, καθώς φοράει τολμηρά ρούχα ακόμα και όταν χρειάζεται να βρεθεί στον αγωνιστικό χώρο για να μεταφέρει το ρεπορτάζ.



Η 35χρονη μελαχρινή πόζαρε για μια ακόμη φωτογράφηση στο Σαν Σίρο στη νίκη της Ίντερ με 3-1 επί της Μπολόνια, αλλά αναγκάστηκε να αποχωρήσει τρέχοντας όταν προέκυψε ένα απρόοπτο.

Στη δημοσίευση που εντυπωσίασε τους 1,4 εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram, η Ινκαρντόνα φορούσε μια στενή καφέ δερμάτινη φούστα και ένα διαφανές μπλε τοπ.