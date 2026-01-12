Το πρωί φροντιστής στο NBA, το βράδυ «εκτελεστής»: Ποιος είναι ο Φόρεστ Γουέμπερ με την «διπλή» ζωή

Κανείς δεν είχε ασχοληθεί μαζί του στο NBA μέχρι πρότινος. Στο Μπρούκλιν περνούσε απαρατήρητος. Δεν κατάγεται καν από την περιοχή και ο ρόλος του στους Νετς δεν περιλαμβάνει καμία δόση και ένταση λάμψης. Πλέον, όμως είναι κι αυτός «αστέρι». Πιθανότατα πιο αναγνωρίσιμος από αρκετούς παίκτες που αγωνίζονται στην ομάδα, άσχετα αν η δουλειά του στο Barclay Center είναι να τους προσφέρει υπηρεσίες. Από το να μαζεύει τις πετσέτες τους για να τις πηγαίνει για πλύσιμο, μέχρι να τους βοηθά σε οποιαδήποτε απαίτηση έχουν στην καθημερινότητά τους.

Περισσότεροι Νεοϋορκέζοι πια σταματούν στον δρόμο για μία φωτογραφία τον Φόρεστ Γουέμπερ, παρά τον γκαρντ Εγκόρ Ντέμιν για παράδειγμα, ή τους φόργουορντ Ντάνι Γουλφ και Νόα Κλόουνι. Διότι, οι τρεις τους παίζουν μαζί με τους ταλαντούχους Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ, Καμ Τόμας, Νικ Κλαξτον και συνήθως χάνουν, ενώ ο Γουέμπερ πρωταγωνιστεί στο πλευρό του Τζουντ Λο και του Τζέισον Μπέιτμαν στο κορυφαίο θρίλερ που κυκλοφορεί στο Netflix με τίτλο «Black Rabbit».

Ο Φόρεστ Γουέμπερ μεγάλωσε στο Σαν Αντόνιο. Στα νεανικά του χρόνια ήταν ball boy των Σπερς. Αρκετοί παίκτες των Τεξανών της δεκαετίας του ‘90 και του ‘00 είναι φίλοι του. Ο Τιμ Ντάνκαν, ο Μανού Τζινόμπιλι, ο Τόνι Πάρκερ, μάλιστα ο Μπρους Μπόουεν ήταν καλεσμένος και στον γάμο του.

Όταν έφυγε από το Σαν Αντόνιο ο Γούμπερ το έκανε αρχικά για να σπουδάσει. Πήγε στη Μασαχουσέτη, αλλά τα παράτησε νωρίς. Το πάθος του ήταν η υποκριτική, γι’ αυτό και μετακόμισε στη Νέα Υόρκη. Κι εκεί άρχισαν τα δύσκολα, πριν έρθουν τα σπουδαία!

Ο Γουέμπερ έκανε δουλειές του ποδαριού το πρωί, για να βγάλει τα προς το ζην και το απόγευμα πήγαινε σε audition. Ώσπου, κάποια στιγμή βρήκε μία… άκρη στους Μπρούκλιν Νετς και μία δουλειά μερικής απασχόλησης ως φροντιστής. Παράλληλη άρχισε να βρίσκει και μερικές δουλειές ως ηθοποιός.

Αρχικά ήταν κομπάρσος και σιγά σιγά πήρε μικρούς ολιγόλεπτους ρόλους. Έπαιξε σε ένα επεισόδιο στο «Castle Rock», σε άλλο ένα του «The Blacklist», ένα του «Law & Order» και το 2025 ήταν η χρονιά της προσωπικής του επιτυχίας στο σινεμά.

Την ίδια ώρα που έκανε χαμαλοδουλειές στο Barclay Center τις μέρες που οι Νετς είχαν αγώνες, άρχισε να συμμετέχει στα γυρίσματα του «Black Rabbit». Πρόκειται για το αστυνομικό θρίλερ που έκανε -και συνεχίζει να κάνει- πάταγο στο Netflix με πρωταγωνιστή (και σκηνοθέτη) τον Τζέισον Μπέιτμαν, ο οποίος παίζει τον… προβληματικό αδελφό του Τζουντ Λο.



