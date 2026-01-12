Χάος σε αγώνα νεαρών παιχτών χόκεϊ: Αδιανόητες εικόνες στον πάγο και άγριο ξύλο (vid)
Ένα φαινομενικά αθώο παιχνίδι νεαρών παιδιών κατέληξε σε μαζικό καυγά, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.
Μία από τις πιο άγριες συμπλοκές της σεζόν έγινε κατά τη διάρκεια του διαλείμματος ενός αγώνα της American Hockey League, στο ματς ανάμεσα στους Hershey Bears και τους Cleveland Monsters.
Η ομάδα-τμήμα «Mites on Ice» των Bears αποτελείται από νεαρούς παίκτες χόκεϊ που αγωνίζονται κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Ωστόσο, το ανταγωνιστικό αυτό -ενδιάμεσο- παιχνίδι μετατράπηκε σε έναν μεγάλο καβγά, με τη συμμετοχή παικτών κι από τον σύλλογο Central Penn Panthers Youth Ice Hockey Club.
Μάλιστα, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά τη τρέχουσα σεζόν που οι Bears συμμετέχουν σε καβγά στη διοργάνωση-εκδήλωση «Mites on Ice». Άλλη μία συμπλοκή είχε δημιουργηθεί και στις 20 Δεκεμβρίου μεταξύ νεαρών παικτών χόκεϊ, όπου φαίνεται πως δεν τραυματίστηκε κανείς.
Οι δηλώσεις του συλλόγου
Ο σύλλογος ανέφερε την Κυριακή ότι διερευνά τα γεγονότα που οδήγησαν στη συμπλοκή: «Μας έχει γίνει γνωστό ένα περιστατικό που σημειώθηκε χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης “Mites on Ice” ανάμεσα στις περιόδους του αγώνα των Hershey Bears»,.
«Η ασφάλεια, η ευημερία και η θετική εμπειρία όλων των συμμετεχόντων -ιδίως των νεαρών παικτών μας- αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα. Αυτή τη στιγμή διεξάγουμε εσωτερική έρευνα για να κατανοήσουμε πλήρως τις συνθήκες γύρω από το περιστατικό. Η έρευνα αυτή θα περιλαμβάνει τη συλλογή πληροφοριών από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και την ενδελεχή και υπεύθυνη αξιολόγηση της κατάστασης».
Ο σύλλογος δήλωσε ότι δεν θέλει να καταλήξει σε συμπεράσματα πριν ολοκληρωθεί η έρευνα:
«Προς το παρόν, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να επιτραπεί η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας πριν εξαχθούν συμπεράσματα. Εκτιμούμε την υπομονή και την κατανόηση των οικογενειών μας, των συνεργατών μας και της κοινότητας καθώς διαχειριζόμαστε αυτό το ζήτημα».
Δείτε το βίντεο: