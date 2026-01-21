Το «κακό παιδί» της Πρέστον ξαναχτυπά: Ο Οσμάγιτς έριξε κουτουλιά σε αντίπαλο (video)

Ο Μιλούτιν Οσμάγιτς έχει απασχολήσει πολύ την επικαιρότητα τα τελευταία χρόνια, και όχι τόσο για τις εκτελεστικές του ικανότητες, αλλά για πολύ λάθος λόγους.

Ο Μαυροβούνιος επιθετικός αγωνίζεται στην Πρέστον Νόρθ Έντ στην Τσάμπιονσιπ, και έχει γίνει θέμα συζήτησης λόγω σοβαρών πειθαρχικών παραπτωμάτων που έχει υποπέσει, με αποτέλεσμα να δεχτεί μακροχρόνιες τιμωρίες.

Το πρώτο συμβάν έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο του 2024, σε ένα ματς της Πρέστον με την Μπλάκμπερν, οπού ο 26χρονος επιθετικός μετά από μια αψιμαχία, δάγκωσε την πλάτη του Όουεν Μπέκ, με αποτέλεσμα φυσικά να αποβληθεί και να τιμωρηθεί ένα μήνα μετά με 8 αγωνιστικές και πρόστιμο 15.000 λίρες.

Την ίδια σεζόν, συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο του 2025, ο Οσμάγιτς τιμωρήθηκε αυτή την φορά με 9 αγωνιστικές και πρόστιμο 21.000 λίρες, για ρατσιστική συμπεριφορά στον Χάνιμπαλ Μέχμπρι της Μπέρνλι, ξεσηκώνοντας κύμα αντιδράσεων απέναντί του, με την Πρέστον να παρόλα αυτά να εκφράζει την υποστήριξή της στον ποδοσφαιριστή της, αμφισβητώντας την απόφαση της FA.

Ο Μαυροβούνιος επιθετικός... ξαναχτύπησε, καθώς στον αγώνα απέναντι στην Χαλ (20/1) οπού η Πρέστον ηττήθηκε με 3-0, ο Οσμάγιτς αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για κεφαλιά στον Τζον Λούντστραμ, με την καμπάνα να αναμένεται να είναι πάνω από τρεις αγωνιστικές, λόγω υποτροπής και λόγω της γνωστής συμπεριφοράς του ποδοσφαιριστή. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός πως, με αυτή την τιμωρία, ο Οσμάγιτς αναμένεται να έχει χάσει συνολικά είκοσι περίπου αγώνες μέσα σε δυο σεζόν, λόγω πειθαρχικών παραπτωμάτων.

Ο προπονητής της Πρέστον, Πολ Χέκινγκμπότομ χαρακτήρισε την απειθαρχία του «εντελώς απαράδεκτη», όμως παρόλα αυτά ο 26χρονος επιθετικός είναι βασικός, έχοντας σημειώσει αξιόλογα γκολ. Φυσικά θεωρείται πλέον ένας από τους πιο «προβληματικούς» επιθετικούς στην Αγγλία όσο αφορά την πειθαρχία, παρόλη την έφεση του στο σκοράρισμα