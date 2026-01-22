Συνελήφθη ο κακοποιός που μπήκε με καλάσνικοφ στο σπίτι του Δώνη και κρατούσε όμηρο τον γιο του

Η σοκαριστική υπόθεση είδε το φως της δημοσιότητας το 2012 προκάλεσε έντονη ανησυχία, καθώς οι δράστες δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν βαρύ οπλισμό και να απειλήσουν ανθρώπινες ζωές.

Εκείνη τη χρονιά, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του ληστή που στο παρελθόν είχε κρατήσει όμηρο τον πεθερό του Γιώργου Δώνη. Πρόκειται για κακοποιό που είχε καταδικαστεί σε ποινή άνω των 100 ετών κάθειρξης και είχε εμπλακεί στις διαβόητες ληστείες σε κατοικίες της Κηφισιάς το 2012.

Ο 43χρονος, αλβανικής καταγωγής, συνελήφθη στο Κορωπί έπειτα από επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ., η οποία εξελίχθηκε με ένταση. Ήταν γνώριμος στις Αρχές, ιδιαίτερα επικίνδυνος και σεσημασμένος, ενώ βρισκόταν σε καθεστώς απόδρασης από το 2019, όταν παραβίασε άδεια εξόδου από τις φυλακές και δεν επέστρεψε ποτέ. Ο συλληφθείς είχε συμμετάσχει στη συμμορία που το 2012 είχε προκαλέσει πανικό με σειρά βίαιων ληστειών σε σπίτια της Κηφισιάς. Τότε, οι δράστες είχαν εισβάλει στην οικία του πεθερού του Γιώργου Δώνη, τον οποίο κράτησαν όμηρο, ενώ ακολούθησε σφοδρή ανταλλαγή πυροβολισμών με αστυνομικούς.

Το χρονικό της ληστείας

Το περιστατικό σημειώθηκε μεσημέρι, σε κατοικία στο Κεφαλάρι της Κηφισιάς, σε μια κατά τα άλλα ήσυχη και φυλασσόμενη περιοχή, γεγονός που υπογράμμισε ακόμη περισσότερο το θράσος των δραστών. Και απέναντι βρισκόταν σπίτι γνωστού υπουργού τότε!

Οι ένοπλοι εισέβαλαν στο σπίτι με βαρύ οπλισμό και έθεσαν υπό τον έλεγχό τους όσους βρίσκονταν μέσα. Ανάμεσά τους ήταν ο πιτσιρικάς Τάσος Δώνης, μια γυναίκα που εργαζόταν στο σπίτι, καθώς και ένα βρέφος.

Την ίδια στιγμή, ο Χρήστος Δώνης είχε πάει στα γραφεία του Παναθηναϊκού με την μητέρα του και υπογραφές για το επαγγελματικό συμβόλαιο όμως επιστρέφοντας αντιλήφθηκαν άμεσα ότι βρισκόταν σε εξέλιξη ληστεία και ειδοποίησαν τις Αρχές.

Η αστυνομική επέμβαση ήταν άμεση και ισχυρή, με δυνάμεις να καταφθάνουν ακόμη και από αέρος. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σημειώθηκε ένοπλη συμπλοκή, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό αστυνομικού από πυρά των δραστών. Η κατάσταση κλιμακώθηκε, όταν ένας από τους κακοποιούς διέφυγε προσωρινά, ενώ ο άλλος χρησιμοποίησε συγγενικό πρόσωπο ως όμηρο στην προσπάθειά του να ξεφύγει.

Τελικά, και οι δύο δράστες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στην ευρύτερη περιοχή, βάζοντας τέλος σε ένα περιστατικό που είχε συγκλονίσει τόσο την οικογένεια όσο και την κοινή γνώμη. Ο ίδιος ο Γιώργος Δώνης βίωνε τα γεγονότα μέσω τηλεφώνου από απόσταση καθώς ήταν στο τιμόνι του ΠΑΟΚ, σε κατάσταση έντονης αγωνίας, πριν ταξιδέψει άμεσα στην Αθήνα μόλις ενημερώθηκε για την έκβαση της υπόθεσης.

Για την υπόθεση, είχε αναφέρει σε επίσημη ανακοίνωση η Αστυνομία:

«Συνελήφθη, βραδινές ώρες της 21-6-2021 στο Κορωπί, από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε., 43χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για απόδραση κρατουμένου, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια, και παράβαση του Νόμου περί όπλων και περί αλλοδαπών.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 21-6-2021 εντοπίσθηκε ο 43χρονος από περιπολούντες αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε στην περιοχή του Κορωπίου και στην προσπάθειά τους να τον ελέγξουν τράπηκε σε φυγή, πλην όμως σε κοντινή απόσταση κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι κρότου με γεμιστήρα με 11 φυσίγγια, 2 μαχαίρια και 3 κινητά τηλέφωνα. Επιπλέον στερείτο νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στη χώρα μας.

Ο 43χρονος οδηγήθηκε στο Τ.Α. Κρωπίας όπου διαπιστώθηκε ότι από την 12-10-2019 ήταν δραπέτης Καταστήματος Κράτησης, στο οποίο δεν επέστρεψε μετά από τακτική άδεια που του είχε χορηγηθεί.

Στο ανωτέρω Κατάστημα Κράτησης εξέτιε ποινή κάθειρξης μετά από καταδικαστική απόφαση, με την οποία του είχε επιβληθεί συνολική ποινή κάθειρξης 101 ετών για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, ληστεία από κοινού, αρπαγή από κοινού, παράνομη οπλοφορία κατ’ εξακολούθηση, διακεκριμένη κλοπή και απάτη από κοινού. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών».

Πηγή: Athletiko.gr