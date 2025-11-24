Μαυροβούνιο: Άγριος καυγάς, δεκα αποβολές και αστυνομική επέμβαση σε αγώνα νέων (vid)

Σε αγώνα της Δεύτερης Νεανικής Λίγκας του Μαυροβουνίου το γήπεδο μετατράπηκε σε... στίβο μάχης. Το παιχνίδι μεταξύ της Στάρι Αεροδρόμ που φιλοξένησε την Μπράνε διακόπηκε το 71ο λεπτό.

Μόλις ξεκίνησε ο καυγάς, ένας παίκτης ο οποίος είχε αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο νωρίτερα και καθόταν στις κερκίδες με τους οπαδούς της ομάδας του, πήδηξε την περίφραξη, έτρεξε στο χάος και επιτέθηκε στον παίκτη που εκείνη τη στιγμή βρισκόταν ξαπλωμένος στο φορείο.

Αυτό αναζωπύρωσε την κατάσταση και σύντομα δημιουργήθηκε μαζική συμπλοκή με τους γονείς των αγωνιζόμενων να εισέρχονται επίσης στο γήπεδο.

Ο διαιτητής του αγώνα μοίρασε 10 κόκκινες κάρτες, έξι στους γηπεδούχους και τέσσερις στους φιλοξενούμενους, ενώ εκείνη τη στιγμή το σκορ ήταν 1-0 υπέρ της Στάρι Αεροδρόμ.

Αντί για αστυνομική παρουσία, τον αγώνα επιτηρούσε μια ιδιωτική υπηρεσία ασφαλείας, η οποία δεν κατάφερε να αποτρέψει τα σκηνικά βίας. Τελικά, ο εκπρόσωπος του αγώνα έκρινε ότι είναι απαραίτητη η αστυνομική παρέμβαση. Όλοι οι εμπλεκόμενοι του περιστατικού συνελήφθησαν από τις αρχές και οδηγήθηκαν στο τμήμα για περαιτέρω διαδικασίες.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση ούτε από την Αστυνομία ούτε από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Μαυροβουνίου, ενώ πρόκειται να επιβληθούν πολύ βαριές τιμωρίες στις δύο ομάδες.