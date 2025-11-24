Ρεάλ Μαδρίτης: Ο ισπανικός Τύπος φέρνει σε δύσκολη θέση τον Τσάμπι Αλόνσο ενόψει Ολυμπιακού

Η πίεση γύρω από τον Τσάμπι Αλόνσο κορυφώνεται στη Μαδρίτη, λίγες ημέρες πριν από το κρίσιμο παιχνίδι της Ρεάλ με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης». Η ισοπαλία με την Έλτσε (2-2) όχι μόνο δεν έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί, αλλά άνοιξε ξανά τη συζήτηση για την εικόνα των «μερένγκχες» και τον τρόπο με τον οποίο ο Ισπανός τεχνικός χειρίζεται την ομάδα του.

Real Madrid draw 2-2 at Elche which means the gap at the top of La Liga closes to one point.



They are without a win in their last three games in all comps 📉🙃 pic.twitter.com/dYi5E06K1e — B/R Football (@brfootball) November 23, 2025

MARCA: «Κάτι έχει χαλάσει στη Ρεάλ του Τσάμπι»

Η MARCA, στην ανάλυσή της για το ματς, έκανε λόγο για μία Ρεάλ που «κάτι έχει σπάσει», περιγράφοντας μια ομάδα χωρίς ενέργεια, χωρίς ξεκάθαρες ιδέες στο παιχνίδι της και με παίκτες που μοιάζουν να μη νιώθουν άνετα με τις μεθόδους του Αλόνσο. Το γνωστό Μέσο τόνισε ότι το πλάνο του Βάσκου τεχνικού έχει αποδυναμωθεί, από την πίεση ψηλά που δεν υπάρχει πια μέχρι την αδυναμία να επιβληθεί στο ρυθμό των παιχνιδιών. Ενδεικτικά, η αλλαγή συστήματος και προσώπων στο Ελτσε δεν έφερε καμία διαφοροποίηση, με τη Ρεάλ να παρουσιάζει για ακόμη μία φορά ένα «επίπεδο» και προβλέψιμο σύνολο.



Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις παικτών, όπως ο Ροντρίγκο, για τον οποίο η MARCA έκανε λόγο για «μυστήριο», καθώς ο Βραζιλιάνος μοιάζει εντελώς εκτός φόρμας παρά τις ευκαιρίες που παίρνει.

Rodrygo is goalless in 29 straight games for Real Madrid. pic.twitter.com/u03QflsNRg — StatMuse FC (@statmusefc) November 23, 2025

Ακόμη, επισημάνθηκε πως ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ έχει αναλάβει όλες τις στατικές φάσεις, προσφέροντας λύσεις μόνο εκεί, τη στιγμή που στο αμυντικό κομμάτι δίνει πολύ λιγότερα.

25 - Trent Alexander-Arnold lost possession 25 times in the match against Elche, a record for a Real Madrid outfield player in a single game in all competitions since Vinícius Júnior against Athletic Club in April 2025 (33). Unfortunate. pic.twitter.com/yUJLfQ8FvV — OptaJose (@OptaJose) November 23, 2025

AS: «Ο Τσάμπι είναι σε δύσκολη θέση»

Την ίδια στιγμή, η AS υπογράμμισε πως ο Αλόνσο «είναι σε σύγχυση», αδυνατώντας να βρει τις σωστές απαντήσεις σε σειρά προβλημάτων. Η γνωστή εφημερίδα- ιστοσελίδα ανέφερε τις συνεχείς δοκιμές στη δεξιά πλευρά της επίθεσης, όπου έχουν περάσει σχεδόν όλοι οι διαθέσιμοι επιθετικοί χωρίς επιτυχία. Το παράδειγμα του Φραν Γκαρθία, που αγωνίστηκε ως αριστερός εξτρέμ στο τελευταίο παιχνίδι, παρουσιάστηκε ως απόδειξη ότι ο προπονητής ψάχνει λύσεις εκεί όπου δεν υπάρχουν.



Παράλληλα, η AS εστίασε και στη διαχείριση του Βινίσιους, ο οποίος βρέθηκε ξανά στον πάγκο, γεγονός που έχει δημιουργήσει ερωτήματα για τη σχέση του με τον Αλόνσο. Η εικόνα της Ρεάλ στους τρεις τελευταίους αγώνες ,με μόλις 14 τελικές στον στόχο, ενίσχυσε την αίσθηση πως η ομάδα έχει χάσει τον επιθετικό της ρυθμό και την αμυντική της συνοχή.

📸 - Vinicius is enjoying the game from the bench. pic.twitter.com/LTDLgTtrFB — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 23, 2025





Ο ίδιος ο Αλόνσο προσπάθησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους μετά το νέο στραβοπάτημα, τονίζοντας ότι «η ομάδα δεν έχει καταρρεύσει» και πως το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό είναι η ευκαιρία για «μια νέα αρχή». Ωστόσο, το κλίμα στην Ισπανία δείχνει βαρύ. Η πίεση είναι ξεκάθαρη και το ματς στο Φάληρο μοιάζει με κομβικό τεστ για τον προπονητή της Ρεάλ.