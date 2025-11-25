Ρεάλ Μαδρίτης: Απώλεια της τελευταίας στιγμής πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε για τη Ρεάλ Μαδρίτης και τον Τσάμπι Αλόνσο, καθώς λίγες ώρες πριν τη μεγάλη μάχη με τον Ολυμπιακό (26/11, 22:00) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, ο Τιμπό Κουρτουά τέθηκε νοκ-άουτ.

Οπως αναφέρουν χαρακτηριστικά στην Ισπανία και συγκεκριμένα η «Marca», ο 33χρονος Βέλγος διεθνής κίπερ αποχώρησε από την πρωινή προπόνηση της ομάδας και έμεινε εκτός λόγω στομαχικών διαταραχών, κάτι που δεν θα του επιτρέψει να ταξιδέψει στην Ελλάδα για το ματς με τους «ερυθρόλευκους».



Θυμίζουμε ότι η αποστολή των Μαδριλένων αναμένεται στην Αθήνα το μεσημέρι της Τρίτης (25/11).

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Thibaut Courtois is suffering from gastroenteritis and did not train with the Real Madrid group today, as per COPE.



He will most likely not travel with the team for the match against Olympiacos. pic.twitter.com/SarAdmecvw — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 25, 2025

Ωστόσο, το δημοσίευμα τονίζει ότι οι άνθρωποι της Ρεάλ Μαδρίτης θα παρακολουθεί την πρόοδό του τις επόμενες ώρες σε περίπτωση που βελτιωθεί και υπάρχει πιθανότητα να ενσωματωθεί στην αποστολή. Θυμίζουμε ότι οι Μαδριλένοι, μπορεί να «έχασαν» τον Εντέρ Μιλιτάο, κατά την διάρκεια της διακοπής για τις εθνικές ομάδες, με τον Βραζιλιάνο να αναμένεται να μείνει εκτός για περίπου δύο εβδομάδες. Όμως, έρχονται στην Ελλάδα με μια άκρως σημαντική επιστροφή.

Ο λόγος για τον Αντόνιο Ρούντιγκερ. Ο Γερμανός κεντρικός αμυντικός, σύμφωνα με την «Marca», αν δεν βρίσκεται στην αποστολή για τον αγώνα με την Έλτσε την Κυριακή (23/11, 22:00) θα είναι σίγουρα σε αυτή για τον αγώνα με την ομάδα του Χοσέ Λούις Μεντιλίμπαρ. Η ισπανική ιστοσελίδα αναφέρει, μάλιστα, πως το συγκεκριμένο νέο έφερε τεράστια ανακούφιση στον Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος όμως τώρα βλέπει τον Τιμπό Κουρτουά να τίθεται νοκ-άουτ.

Η αναφορά της Ρεάλ για τον Κουρτουά

Η ιατρική έκθεση που εξέδωσε η Ρεάλ Μαδρίτης τονίζει ότι ο Κουρτουά δεν θα ταξιδέψει στην Αθήνα, αφήνοντας ωστόσο κάθε ενδεχόμενο ανοικτό σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

«Μετά την εξέταση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στον παίκτη μας, Τιμπό Κουρτουά, από τις Ιατρικές Υπηρεσίες της Ρεάλ Μαδρίτης, διαγνώστηκε με ιογενή γαστρεντερική λοίμωξη. Δεν θα είναι διαθέσιμος για το ταξίδι στην Αθήνα. Η κατάστασή του θα παρακολουθείται», αναφέρει η ανακοίνωση σχετικά με την αστοχία του Βέλγου τερματοφύλακα.