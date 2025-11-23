Ρεάλ Μαδρίτης: Σενάριο-βόμβα για πώληση μεριδίου σε έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στη γη

Η Ρεάλ Μαδρίτης βαδίζει προς την κρίσιμη αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για την 5η αγωνιστική του Champions League, αλλά στο παρασκήνιο «παίζεται» ένα ακόμη πιο σημαντικό παιχνίδι: αυτό της μελλοντικής της ιδιοκτησιακής δομής.

Στη συνέλευση των socios, αναμένεται να τεθεί στο τραπέζι το ενδεχόμενο παραχώρησης έως και 10% του συλλόγου σε εξωτερικούς επενδυτές, με το όνομα που ξεχωρίζει να είναι αυτό του Μπερνάρ Αρνό. Ο Γάλλος μεγιστάνας της LVMH, που το 2024 αναδείχθηκε πλουσιότερος άνθρωπος στον πλανήτη, διαθέτει περιουσία που «αγγίζει» τα 135 δισ. ευρώ και ήδη φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Φλορεντίνο Πέρεθ.

Η Ρεάλ, που λειτουργεί με το παραδοσιακό μοντέλο των socios όπως Μπαρτσελόνα, Μπιλμπάο και Οσασούνα, εξετάζει το μεγαλύτερο άνοιγμα της ιστορίας της σε ιδιωτικά κεφάλαια. Πηγές που μίλησαν στο Reuters επιβεβαιώνουν ότι η πρόταση βρίσκεται υπό σοβαρή μελέτη, χωρίς όμως επίσημη τοποθέτηση από τον σύλλογο.

Alors qu'il a déjà fait sensation en devenant actionnaire majoritaire du Paris FC, Bernard Arnault pourrait encore faire parler de lui en investissant au sein du Real Madrid. https://t.co/8g6wPUC4fJ — Onze Mondial (@OnzeMondial) November 23, 2025

Το ενδεχόμενο αυτό συνδέεται και με τον οικονομικό ανταγωνισμό στην ευρωπαϊκή σκηνή, όπου ομάδες όπως η Παρί, η Σίτι ή η Τσέλσι στηρίζονται σε δισεκατομμυριούχους ή κρατικά funds. Ο Πέρεθ θεωρεί ότι το μοντέλο των socios περιορίζει τη Ρεάλ στη μάχη της κορυφής και δεν είναι τυχαίο ότι η «Βασίλισσα» πρωτοστατεί επίσης στο project της Ευρωπαϊκής Super League.

Με έσοδα που ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ, η Ρεάλ παραμένει η πιο ισχυρή οικονομικά ομάδα στον κόσμο, όμως η πιθανή είσοδος ενός «κολοσσού» όπως ο Αρνό θα σηματοδοτήσει μια εποχή που ίσως αλλάξει για πάντα το μέλλον της.