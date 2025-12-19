«Καζάνι που βράζει» η Ρεάλ - Έντρικ και Βινίσιους γελούσαν με το γκολ που δέχθηκε από την Ταλαβέρα

Αδιανόητα πράγματα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Την ώρα που οι ποδοσφαιριστές του Τσάμπι Αλόνσο προσπαθούσαν να διατηρήσουν το προβάδισμα για να αποφύγουν το «κάζο» του αποκλεισμού στο Κύπελλο Ισπανίας από την Ταλαβέρα που αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία, ο Έντρικ με τον Βινίσιους γελούσαν στον πάγκο με το δεύτερο γκολ που δέχθηκε η ομάδα τους.

Οι σχέσεις των δύο βραζιλιάνων αστέρων με τον προπονητή των «μερέγχες» φαίνεται πως δυσχεραίνονται διαρκώς. Φημολογείται πως ο σούπερ σταρ των «μπλανκος» Βινίσιους δεν επιθυμεί να ανανεώσει το συμβόλαιο συνεργασίας του με τη Ρεάλ, εάν ο Αλόνσο εξακολουθήσει να βρίσκεται στο τιμόνι της, ενώ όσον αφορά τον Έντρικ, ο 19χρονος επιθετικός δήλωνε μέχρι στιγμής πρόθυμος να παραμείνει στο σύλλογο, ώστε να κερδίσει λεπτά συμμετοχής, όμως ο Ισπανός τεχνικός δε φαίνεται διατεθειμένος να του προσφέρει την ευκαιρία.

Διχασμένοι οι ποδοσφαιριστές της Ρεάλ

Δημοσιεύματα από την χώρα της Ιβηρικής χερσονήσου κάνουν λόγο για «εμφύλιο» στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης, με τους ποδοσφαιριστές να παραμένουν διχασμένοι σχετικά με τον νέο προπονητή. Ο πρόεδρος της ομάδας, Φλορεντίνο Πέρεθ έχει καταστήσει σαφές στον Αλόνσο πως δεν επιθυμεί μόνο θετικά αποτελέσματα, αλλά και την αντιστροφή του δυσάρεστου κλίματος ανάμεσα στους παίκτες και το επιτελείο.

Παρά τη μεγαλειώδη προσπάθεια που καταβάλλεται για να διατηρηθούν οι ιδιαίτερα εύθραστες ισορροπίες, οι βραζιλιάνοι αστέρες φαίνονται πρόθυμοι να ρίξουν... λάδι στη φωτιά, ενισχύοντας τις φήμες. Στον αγώνα της Τετάρτης (17/12) εναντίον της άσημης Ταλαβέρα, ομάδας τρίτης κατηγορίας, η Ρεάλ δέχθηκε γκολ στο 91ο λεπτό. Παρά το γεγονός πως προηγούταν στο σκορ με 3-2, τα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων αποτέλεσαν πρόκληση για τους παίκτες της, που κλήθηκαν να διαχειριστούν το αποτέλεσμα. Ωστόσο, Βινίσιους και Έντρικ φάνηκαν να αδιαφορούν για την προσπάθεια των συμπαικτών τους και ξέσπασαν σε γέλια με το γκολ που δέχθηκε η ομάδα τους.

Δείτε το βίντεο με τα γέλια του Βινίσιους και του Έντρικ