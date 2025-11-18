Φλορεντίνο Πέρεθ: Ανοίγει την πόρτα για πώληση του ενός ποσοστού της Ρεάλ Μαδρίτης σε νέο επενδυτή

Η Ρεάλ Μαδρίτης εργάζεται πάνω σε ένα νέο -κι επαναστατικό για τα δικά της δεδομένα- εταιρικό μοντέλο λειτουργίας, στο πλαίσιο της προτεινόμενης αναδιοργάνωσης της δομής ιδιοκτησίας, το οποίο ο Φλορεντίνο Πέρεθ θα παρουσιάσει στους εκπροσώπους των μελών στις 23 Νοεμβρίου, σύμφωνα με δημοσίευμα της El País.

Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία νέας εταιρικής δομής που θα επιτρέψει την είσοδο επενδυτή με μειοψηφικό ποσοστό 5%-10%, ενώ το υπόλοιπο θα παραμείνει στα χέρια των μελών. Η αποτίμηση του συλλόγου θα προκύψει από το ποσό που θα καταβάλει ο επενδυτής για το μερίδιό του, στοιχείο που θα καθορίσει και τη συνολική αξία της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο τελικός αριθμός μετοχών θα καθοριστεί κατά την έγκριση του σχεδίου και να είναι ίσο με τον αριθμό των μελών του συλλόγου εκείνη τη στιγμή. Αυτές οι μετοχές διαφέρουν από τις κλασικές μετοχές σε εμπορικές εταιρείες, ένα είδος προσωπικού δικαιώματος μέλους. Θα μπορούν να πωλούνται μόνο μεταξύ μελών και κανείς δεν θα μπορεί να κατέχει περισσότερες από μία μετοχές. Βέβαια, ο αριθμός των μετοχών θα παραμείνει ο ίδιος ακόμη και αν η Ρεάλ Μαδρίτης υιοθετήσει νέα μέλη στο μέλλον, αλλά οι κάτοχοί τους ενδέχεται να αλλάξουν, μετά από συναλλαγές σε αυτήν την εγχώρια αγορά.

Είναι ένας πολύπλοκος μηχανισμός, μέσω του οποίου ο Φλορεντίνο Πέρεθ θέλει να ανοίξει την πόρτα σε εξωτερικές επενδύσεις, αλλά να διατηρήσει την εξουσία του στους κοινωνικούς εταίρους, διατηρώντας την παραδοσιακή δομή ενός συλλόγου που ανήκει σε μέλη. Τι θα κέρδιζαν οι επενδυτές; Θα δικαιούνταν 5-10% των οικονομικών δικαιωμάτων του συλλόγου, ανάλογα με το πακέτο που αγοράστηκε, αλλά δεν θα είχε εκτελεστική εξουσία, δικαίωμα ψήφου ή οποιαδήποτε λόγο στη Γενική Συνέλευση.

Η οριστική απόφαση

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ θα παρουσιάσει αυτό το σχέδιο στις 23 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το πραγματικό δημοψήφισμα, στο οποίο θα διεξαχθεί η ψηφοφορία, δεν έχει ακόμη προγραμματιστεί: πρώτον, η Συνέλευση των Αντιπροσώπων πρέπει να το συγκαλέσει.

Το καταστατικό του συλλόγου ορίζει ότι η διεξαγωγή δημοψηφίσματος είναι υποχρεωτική σε περιπτώσεις «μετασχηματισμού, συγχώνευσης ή διάλυσης», καταστάσεις στις οποίες είναι απαραίτητο η απόλυτη πλειοψηφία όλων των μελών με δικαίωμα ψήφου - όχι 50% + 1 των ψηφοφόρων, αλλά 50% + 1 του συνόλου των επιλέξιμων μελών - να ψηφίσουν υπέρ.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν η προτεινόμενη μεταρρύθμιση εμπίπτει νομικά στην κατηγορία του «μετασχηματισμού», δεδομένου ότι η Ρεάλ Μαδρίτης δεν γίνεται ανώνυμη αθλητική εταιρεία, επομένως το όριο που απαιτείται για την ψηφοφορία παραμένει αβέβαιο προς το παρόν.