Άνω κάτω η Ρεάλ πριν τον Ολυμπιακό: Στα άκρα οι σχέσεις με Βινίσιους - Ζήτησε να φύγει ο Βραζιλιάνος

Η Ρεάλ Μαδρίτης μετράει αντίστροφα για το ταξίδι της στην Ελλάδα για το ματς Champions League με τον Ολυμπιακό, όμως μια εσωτερική κρίση έρχεται να ταράξει τα νερά. Πέρα από την πρόσφατη απώλεια βαθμών στη La Liga και την ισοπαλία (2-2) με την Έλτσε, που έχει εγείρει έντονο προβληματισμό για την αγωνιστική εικόνα της «βασίλισσας», το μεγαλύτερο πρόβλημα ακούει στο όνομα του Βινίσιους.

Όπως μεταδίδει ο δημοσιογράφος του Athletic, Μάριο Κορτεχάνα, ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ επιθυμεί να αποχωρήσει από τον ισπανικό σύλλογο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο παίκτης συναντήθηκε με τον πρόεδρο, Φλορεντίνο Πέρεθ, και τον ενημέρωσε ρητά ότι δεν προτίθεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο όσο συνεχίζεται η κακή του σχέση με τον προπονητή, Τσάμπι Αλόνσο.

Η συνάντηση, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για να δώσει εξηγήσεις ο Βινίσιους για την έντονη αντίδρασή του στην αλλαγή του στο 72ο λεπτό του πρόσφατου Clasico, μετατράπηκε σε συζήτηση για το μέλλον του. Εκεί, ο νεαρός εξτρέμ ξεκαθάρισε τη θέση του τονίζοντας πως η έλλειψη εμπιστοσύνης από τον Τσάμπι Αλόνσο τον έχουν κάνει να πιστεύει πως η ανανέωση δεν είναι η καλύτερη επιλογή για την καριέρα του.

«Ο Βίνι ήταν σαφής στον πρόεδρο Πέρεθ: η υπάρχουσα σχέση με τον Τσάμπι Αλόνσο είναι ο καθοριστικός παράγοντας για την άρνησή του να ανανεώσει. Ένιωσε την ανάγκη να διαμηνύσει ότι το κλίμα με τον προπονητή δεν επιτρέπει να δεσμευτεί με μακροχρόνια συμφωνία», σημειώνεται στο ρεπορτάζ.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα της ομάδας, μετατρέποντας το ζήτημα του συμβολαίου του Βινίσιους σε «πονοκέφαλο» για τη διοίκηση. Η απόφαση του παίκτη δημιουργεί πλέον μεγάλο δίλημμα στον Φλορεντίνο Πέρεθ, καθώς καλείται να διαλέξει ανάμεσα σε έναν από τους σημαντικότερους νεαρούς αστέρες του ρόστερ και τον προπονητή.