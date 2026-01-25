Φωτιά σε φούρνο στο κέντρο της Αθήνας – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Κυριακής σε φούρνο που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στη διασταύρωση των οδών Αγίου Μελετίου και 3ης Σεπτεμβρίου, προκαλώντας κινητοποίηση των Αρχών. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες ξεκίνησαν επιχείρηση κατάσβεσης, ενώ για λόγους ασφαλείας διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στους γύρω δρόμους.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε στον χώρο της κουζίνας του καταστήματος και είναι μικρής έκτασης. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ το προσωπικό και οι πολίτες που βρίσκονταν κοντά στο σημείο απομακρύνθηκαν εγκαίρως. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν γρήγορα το συμβάν, αποτρέποντας την επέκταση της φωτιάς σε παρακείμενους χώρους ή καταστήματα.