Βίντεο από τη φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη Λιοσίων - Η ΕΛΑΣ διέκοψε την κυκλοφορία

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Λιοσίων ξέσπασε λίγο μετά τις επτά το απόγευμα της Κυριακής.



Η αρχική πληροφόρηση ήταν ότι η φωτιά μαινόταν έξω από το κτιρίου, όμως όταν έφτασαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής -εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα- διαπίστωσαν ότι καίγονταν υλικά, κυρίως σκουπίδια, εντός του κτιρίου.

Η ΕΛ.ΑΣ διέκοψε την κυκλοφορία στην οδό Λιοσίων από το ύψος της οδού Ηπείρου. Γύρω στις 19:45 οι φλόγες περιορίστηκαν, ωστόσο στο σημείο παραμένουν ακόμα δυνάμεις της Πυροσβεστικής.