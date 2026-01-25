Βίντεο από τη φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη Λιοσίων - Η ΕΛΑΣ διέκοψε την κυκλοφορία
Οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι εντός του φλεγόμενου κτιρίου καίγονταν υλικά, κυρίως σκουπίδια.
Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Λιοσίων ξέσπασε λίγο μετά τις επτά το απόγευμα της Κυριακής.
Η αρχική πληροφόρηση ήταν ότι η φωτιά μαινόταν έξω από το κτιρίου, όμως όταν έφτασαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής -εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα- διαπίστωσαν ότι καίγονταν υλικά, κυρίως σκουπίδια, εντός του κτιρίου.
Η ΕΛ.ΑΣ διέκοψε την κυκλοφορία στην οδό Λιοσίων από το ύψος της οδού Ηπείρου. Γύρω στις 19:45 οι φλόγες περιορίστηκαν, ωστόσο στο σημείο παραμένουν ακόμα δυνάμεις της Πυροσβεστικής.