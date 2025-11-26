Ο Μεντιλίμπαρ έχει τον τρόπο - Οι νίκες του Βάσκου τεχνικού εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης (video)

Η Τετάρτη (26/11) είναι μία από τις μεγαλύτερες ημέρες στη φετινή σεζόν για τον Ολυμπιακό του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται την Ρεάλ Μαδρίτης στο κατάμεστο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και ευελπιστούν σε ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τους διατηρήσει «ζωντανούς» στο κυνήγι των θέσεων που οδηγούν στα πλέι-οφ του Champions League.

Όπως είναι λογικό, στο στρατόπεδο των Πειραιωτών επικρατεί ανυπομονησία. Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει σιγά-σιγά την προετοιμασία του για το μεγάλο παιχνίδι και ο Μεντιλίμπαρ φαίνεται πως ήδη έχει καταστρώσει τα πλάνα του για την αναμέτρηση εναντίον των «μερέγχες».

Ο Βάσκος τεχνικός στο παρελθόν έχει αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης συνολικά 25 φορές, όλες τους για το πρωτάθλημα Ισπανίας. Σε αυτά, έχει ηττηθεί 20 φορές, έχοντας εξασφαλίσει 3 φορές τον βαθμό της ισοπαλίας.

Στο πλαίσιο της μεγάλης αναμέτρησης, το flash.gr θυμάται τις μεγάλες του νίκες εναντίον των Μαδριλένων.

Το επικό 3-0 εναντίον του Μπενζεμά και του Μπέιλ

Ήταν 24 Νοεμβρίου του 2018 όταν η Εϊμπάρ του Μεντιλίμπαρ υποδέχθηκε τη Ρεάλ Μαδρίτης, την οποία και «σκόρπισε» με σκορ 3-0. Ο Βάσκος τεχνικός, τότε είχε παρατάξει την ομάδα του με σχηματισμό 4-4-2, σε μία προσπάθεια να θωρακίσει τον άξονα, περιορίζοντας το ταλέντο των Μόντρις και Κρος.

Την ημέρα εκείνη, η Ρεάλ είχε παραταχθεί με τους Μπέιλ, Μπενζεμά και Ασένσιο στην επίθεση, ενώ στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης έκανε την εμφάνιση του ο Βινίσιους, ο οποίος είναι ο μόνος από εκείνη την ομάδα που προβλέπεται πως θα αγωνιστεί στο παιχνίδι του «Καραϊσκάκης».

Η Εϊμπάρ του Μεντιλίμπαρ ήταν καλύτερη και έβαλε από νωρίς τις βάσεις για την τελική επικράτηση σκοράροντας στο 16ο λεπτό με τον Εσκαλάντε. Στο δεύτερο μέρος, «καθάρισε» την υπόθεση νίκη με δύο γκολ μέσα σε πέντε λέπτα. Σκόρερ για τους γηπεδούχους οι Σέρτζι Ενρίκ (52') έπειτα από ασίστ του Κουκουρέγια και Κίκε Γκαρσία (57').

Το «βήμα παραμονής» με τη Βαγιαδολίδ

Το μακρινό 2008, η Ρεάλ Βαγιαδολίδ του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ υποδέχθηκε στο «Χοσέ Θορρίγια» τη Ρεάλ Μαδρίτης του Ραούλ. Ήταν 15 Νοεμβρίου όταν η Βαγιαδολίδ επιβλήθηκε της «βασίλισσας» με σκορ 1-0 κάνοντας από νωρίς το μεγάλο «βήμα» για την παραμονή της στη μεγάλη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Όπως και το 2018, ο Μεντιλίμπαρ παρέταξε την ομάδα του σε σχηματισμό 4-4-2 με δύο εξάρια. Η Ρεάλ παρατάχθηκε, επίσης με 4-4-2. Η ομάδα του Βάσκου τεχνικού, όμως ήταν αυτή που έφτασε στην επικράτηση με «χρυσό» σκόρερ τον Φαμπιάν Κανόμπιο. Το τελικό 1-0 διαμορφώθηκε στο 48ο λεπτό της αναμέτρησης, έπειτα από ασίστ του Πέντρο Λεόν.

Δύο κοινοί παρονομαστές γεμάτοι νόημα

Κοινός παρανομαστής των επικρατήσεων του Μεντιλίμπαρ επί της Ρεάλ Μαδρίτης είναι πως όποτε ο προπονητής του Ολυμπιακού κέρδισε τους «μερέγχες» το έκανε σε αγώνες εντός έδρας.

Επίσης, οι δύο νίκες του Μεντιλίμπαρ εναντίον της «βασίλισσας» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου έγιναν σε αγώνες που διεξήχθησαν τον Νοέμβριο.

Τα ιδιαίτερα αυτά στατιστικά στοιχεία δίνουν... ελπίδες στους φιλάθλους των «ερυθρολεύκων» για ένα μεγάλο αποτέλεσμα στο παιχνίδι της Τετάρτης. Έναν αγώνα, δηλαδή, ο οποίος διεξάγεται στις 26 Νοεμβρίου, στην έδρα του Ολυμπιακού...